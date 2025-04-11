İşte Mourinho'nun Sivasspor'a karşı oyun planı!

Fenerbahçe bu hafta zorlu deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı-lacivertli takım zorlu hava şartlarında oynanması beklenen karşılaşmada hata yapmak istemiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İşte Mourinho'nun Sivasspor'a karşı oyun planı!
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11 Nisan 2025 13:22
Fenerbahçe'de gözler pazar günü deplasmanda oynanacak Sivasspor karşılaşmasına çevrilmişken, teknik direktör Jose Mourinho forvet hattında sürpriz bir değişikliğe hazırlanıyor.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında ilk 11'de Edin Dzeko'yu sahaya süren Portekizli çalıştırıcı, bu kez En Nesyri'yi hücumun merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

Galatasaray'la arasındaki yarışı sürdürmek ve Trabzonspor galibiyetini taçlandırmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, pazar günü oynanacak Sivasspor maçında muhtemel kar yağışına göre planlarını yapıyor.

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Portekizli çalıştırıcı, taktik idmanda savunmadan ve orta alandan uzun toplar ve rakip defans arkasına koşularla tehlike oluşturmayı denedi.

Özellikle Milan Skriniar, hemen önünde ise Sofyan Amrabat'ın uzun top becerilerine ve top tekniğine güvenen tecrübeli hoca, bu iki futbolcusunun da uzun top yeteneklerini kullanacak. Bu anlamda kafa golleriyle dikkat çeken En-Nesyri de Mourinho'nun planları arasında yer alıyor. 

 
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