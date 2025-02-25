İşte Eren Elmalı'nın durumu!

Galatasaray'da Fenerbahçe ile oynanan maçta sakatlanan Eren Elmalı'nın son durumu ortaya çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcunun MR'ında bir sorun çıkmadı. Eren'in ciddi bir durumu bulunuyor.
Fenerbahçe derbisindeki performansıyla dikkat çeken Eren Elmalı'nın, Galatasaray'ın kupada Konyaspor ile oynayacağı maçta kadroda olması bekleniyor.
Eren Elmalı, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaptığı 5 uzaklaştırmayla Galatasaray adına derbinin öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan milli futbolcunun MR'ında bir sorun çıkmadı. Eren'in ciddi bir durumu bulunuyor.
Fenerbahçe derbisindeki performansıyla dikkat çeken Eren Elmalı'nın, Galatasaray'ın kupada Konyaspor ile oynayacağı maçta kadroda olması bekleniyor.
Eren Elmalı, Fenerbahçe ile oynanan maçta yaptığı 5 uzaklaştırmayla Galatasaray adına derbinin öne çıkan isimlerinden biri olmuştu.
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