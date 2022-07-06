İşte Emrecan Uzunhan'ın maliyeti

Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbulspor'da forma giyenda renklerine bağlıyor. Siyah beyazlılar, uzun süredir görüştükleri futbolcu ve kulübüyle her konuda anlaşma sağladı. Beşiktaş, Emrecan için 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Futbola Galatasaray altyapısında başlayıp daha sonra İstanbulspor'un altyapısına geçen 20 yaşındaki Emrecan, 2 yıldır A takım kadrosunda yer alıyor. Sol stoper olarak görev yapan genç futbolcu, teknik direktör Valerien Ismael'in 3-4-3 sistemine uygun bir oyun tarzına sahip.