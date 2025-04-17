İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi!

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi 11 Mayıs'ta yapılacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi!
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17 Nisan 2025 13:34
Beşiktaş, mayıs ayında olağan genel kurula gidecek.

Siyah-beyazlılarda seçim tarihi netlik kazandı. Beşiktaş, 11 Mayıs'ta seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda şu anda mayıs ayındaki seçim için başka bir aday bulunmuyor.

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