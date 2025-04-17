İşte Beşiktaş'ta seçim tarihi!

Beşiktaş, mayıs ayında olağan genel kurula gidecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Siyah-beyazlılarda seçim tarihi netlik kazandı. Beşiktaş, 11 Mayıs'ta seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek.
Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda şu anda mayıs ayındaki seçim için başka bir aday bulunmuyor.
Siyah-beyazlılarda seçim tarihi netlik kazandı. Beşiktaş, 11 Mayıs'ta seçime gidecek ve yeni başkanını seçecek.
Beşiktaş'ta mevcut başkan Serdal Adalı'nın seçimde yeniden aday olması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda şu anda mayıs ayındaki seçim için başka bir aday bulunmuyor.