İstanbulspor'dan kupaya galibiyetle veda

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. Hafta maçında Erzurumspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip İstanbulspor 3-0'lık skorla kazandı.



İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Emir Gültekin, 69 ve 88. dakikalarda Yusuf Özer kaydetti.



Kupada 6 puana ulaşan İstanbulspor, grupta 3. sırada yer aldı ve veda etti.



Erzurumspor ise 3 maçta aldığı 3 yenilgiyle grubu puansız kapattı.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Duhan'ın ceza sahası dışı sol çaprazından şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Furkan'ın soldan savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen İlkan Sever, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi, Coly ağlara giden topu engelleyerek gole izin vermedi.

65. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in ceza sahası dışı sağ çaprazından savunmanın arasına attığı pasla buluşan Emir Gültekin dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

69. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaparak soldan ceza sahasına giren Emir Gültekin'in vuruşunda kaleciden dönen topu Yusuf Özer boş kaleye gönderdi: 0-2

85. dakikada Furkan Özhan'ın ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

88. dakikada sarı-siyahlı ekip skoru 3-0 yaptı. Yusuf Özer'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Duhan Aksu'nun içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Özer topu filelerle buluşturdu.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Burak Olcar, Yusuf Susuz, Mehmet Ali Vardar

Erzurumspor FK: Kağan Moradaoğlu, Salih Sarıkaya, Gökhan Akkan, Yakup Kırtay (Dk. 82 Giorbelidze), Tasev, Mehmet Taş (Dk. 68 Batuhan Artarslan), Crociata (Dk. 46 Ömer Arda Kara), Celal Hanalp (Dk. 82 Teklic), Süleyman Karakaş, İlkan Sever (Dk. 46 Koray Kılınç) Furkan Özhan

Uğur Okulları İstanbulspor: Alp Tutar (Dk. 74 Halil Yiğit Yitmez), Duhaney (Dk. 74 Enver Sarıalioğlu), Yiğit Fidan, Coly, Duhan Aksu, Dijlan Aydın, Kerem Şen (Dk. 56 Özcan Şahan), Şeref Özcan, İsa Dayaklı, Emir Gültekin, Cham (Dk. 64 Yusuf Özer)

Goller: Dk. 65 Emir Gültekin, Dk. 69 ve Dk. 88 Yusuf Özer (Uğur Okulları İstanbulspor)



