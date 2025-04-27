İstanbul Yarı Maratonu'nda birinciliği Kenyalı atletler kazandı

İstanbul'un en prestijli organizasyonlarından Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu koşuldu.



Başlangıç noktası Yenikapı olan yarı maratona katılan atletler start düdüğünün çalmasıyla koşuya başladı. 49 elit atletin katıldığı ve Yenikapı'daki Langa durağında saat 09.15'te başlayan yarı maraton Tarihi Yarımada'da 21 kilometre boyunca koşuldu. Erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı.



22 erkek 27 kadından oluşan elit atletlerin de katıldığı 21 kilometrelik maraton dışında saat 08.00'de 10 kilometrelik koşunun da startı verildi. Atletler Sahilyolu Kennedy Caddesi boyunca Kumkapı , Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci ışıklar, Eminönü'nden Karaköy istikametine saparak Galata Köprüsünü geçecek. Köprü bitimindeki ışıklardan U dönüşü yapan yarışmacılar, Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray, Haliç köprüsüne varmadan Fatih İlçe sınırından U dönüşü yaparak ters istikamette aynı sahilyolunu kullanarak tekrar Yenikapı'ya kadar koştu.



KENYALI ATLETLER BİRİNCİLİĞİ GÖĞÜSLEDİ



İstanbul yarı maratonunda 21 kilometrede erkeklerde Kenyalı atlet Alex Nzioka Matata, 59 dakika 40 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda ise Kenyalı atlet Miriam Chebet 1 saat 6 dakika 7 saniyelik derecesiyle birinciliği kazandı. İlk 3 şu isimlerden oluştu:



ERKEKLER 21K



1. ALEX NZIOKA MATATA - KENYA - 59:40



2. BEREHANU WENDEMU TSEGU - ETİYOPYA - 1:00:47



3. SHADRACK KIPKURUI KENDUIYWO - KENYA - 1:01:28



KADINLAR 21K



1. MIRIAM CHEBET - KENYA - 1:06:07



2. SHEILA CHELANGAT - KENYA - 1:06:13



3. DAISILAH JERONO - KENYA - 1:08:17



TOPLU ULAŞIMA DÜZENLEME



21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak. Balat güzergahının saat 11.00'den itibaren kademeli ollarak trafiğe açılması planlanıyor.



MARATON BOYUNCA TRAFİĞE KAPALI OLAN YOLLAR



İstanbul yarı maratonu nedeniyle Kennedy Caddesiyle Balat arasında kalan bazı yollar maraton boyunca trafiğe kapalı kaldı. Buna göre, Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı), Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı), Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi (Karaköy), Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı), Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat), Atatürk Köprüsü (Cibali), Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray), Savaklar Caddesi, Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray), Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat), Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali), Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı), Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar, Ankara Caddesi, Arpacılar Caddesi, Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci), Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu), Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran), Kumkapı çevresi sokaklar, Namık Kemal Caddesi (Yenikapı) maraton boyunca trafiğe kapalı kaldı.



