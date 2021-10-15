İstanbul Park, 2022 takviminde yok!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA, 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimini resmen açıkladı.
Son 2 yılda Formula 1'e ev sahiliği yapan Intercity İstanbul Park, takvimde kendine yer bulamadı. Türkiye GP, her iki yılda da ön takvimde yer almamış ancak yıl içerisinde koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerini almıştı.
Takvimde yer alan Imola, Barcelona, Singapur yarışlarının henüz sözleşmelerinin imzalanmadığı, Miami yarışının ise henüz resmen onaylanmadığı bilgisi verildi.
İşte 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimi:
20 Mart: Bahreyn
27 Mart: Suudi Arabistan
10 Nisan: Avustralya
24 Nisan: Imola / İtalya
8 Mayıs: Miami / ABD
22 Mayıs: İspanya
29 Mayıs: Monaco
12 Haziran: Azerbaycan
19 Haziran: Kanada
3 Temmuz: Britanya
10 Temmuz: Avusturya
24 Temmuz: Fransa
31 Temmuz: Macaristan
28 Ağustos: Belçika
4 Eylül: Hollanda
11 Eylül: Monza / İtalya
25 Eylül: Rusya
2 Ekim: Singapur
9 Ekim: Japonya
23 Ekim: Texas / ABD
30 Ekim: Meksika
13 Kasım: Brezilya
20 Kasım: BAE
Son 2 yılda Formula 1'e ev sahiliği yapan Intercity İstanbul Park, takvimde kendine yer bulamadı. Türkiye GP, her iki yılda da ön takvimde yer almamış ancak yıl içerisinde koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerini almıştı.
Takvimde yer alan Imola, Barcelona, Singapur yarışlarının henüz sözleşmelerinin imzalanmadığı, Miami yarışının ise henüz resmen onaylanmadığı bilgisi verildi.
İşte 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimi:
20 Mart: Bahreyn
27 Mart: Suudi Arabistan
10 Nisan: Avustralya
24 Nisan: Imola / İtalya
8 Mayıs: Miami / ABD
22 Mayıs: İspanya
29 Mayıs: Monaco
12 Haziran: Azerbaycan
19 Haziran: Kanada
3 Temmuz: Britanya
10 Temmuz: Avusturya
24 Temmuz: Fransa
31 Temmuz: Macaristan
28 Ağustos: Belçika
4 Eylül: Hollanda
11 Eylül: Monza / İtalya
25 Eylül: Rusya
2 Ekim: Singapur
9 Ekim: Japonya
23 Ekim: Texas / ABD
30 Ekim: Meksika
13 Kasım: Brezilya
20 Kasım: BAE