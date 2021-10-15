İstanbul Park, 2022 takviminde yok!

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu FIA, 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimini resmen açıkladı.



Son 2 yılda Formula 1'e ev sahiliği yapan Intercity İstanbul Park, takvimde kendine yer bulamadı. Türkiye GP, her iki yılda da ön takvimde yer almamış ancak yıl içerisinde koronavirüs nedeniyle iptal edilen yarışların yerini almıştı.



Takvimde yer alan Imola, Barcelona, Singapur yarışlarının henüz sözleşmelerinin imzalanmadığı, Miami yarışının ise henüz resmen onaylanmadığı bilgisi verildi.



İşte 23 yarışlık rekor 2022 Formula 1 takvimi:



20 Mart: Bahreyn

27 Mart: Suudi Arabistan

10 Nisan: Avustralya

24 Nisan: Imola / İtalya

8 Mayıs: Miami / ABD

22 Mayıs: İspanya

29 Mayıs: Monaco

12 Haziran: Azerbaycan

19 Haziran: Kanada

3 Temmuz: Britanya

10 Temmuz: Avusturya

24 Temmuz: Fransa

31 Temmuz: Macaristan

28 Ağustos: Belçika

4 Eylül: Hollanda

11 Eylül: Monza / İtalya

25 Eylül: Rusya

2 Ekim: Singapur

9 Ekim: Japonya

23 Ekim: Texas / ABD

30 Ekim: Meksika

13 Kasım: Brezilya

20 Kasım: BAE





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