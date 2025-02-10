İspanyol basınından Youssef En-Nesyri yorumu!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna Sevilla'dan kattığı Youssef En-Nesyri için İspanyol basınından yorumlarda bulunuldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İspanyol basınından Youssef En-Nesyri yorumu!
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10 Şubat 2025 10:11
Cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri son haftalarda sergilediği performansla İspanyol basınının da dikkatini çekti.

Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de oldukça dikkat çekeci bir performans sergilediği ifade edilirken Marca gazetesinde, Faslı futbolcu için "Yürümüyor sahada adeta uçuyor" yorumunda bulunuldu.

PERFORMANSI

Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergiledi.


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