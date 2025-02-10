İspanyol basınından Youssef En-Nesyri yorumu!

Cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyen Youssef En-Nesyri son haftalarda sergilediği performansla İspanyol basınının da dikkatini çekti.
Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de oldukça dikkat çekeci bir performans sergilediği ifade edilirken Marca gazetesinde, Faslı futbolcu için "Yürümüyor sahada adeta uçuyor" yorumunda bulunuldu.
PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Sevilla'dan rekor bonservis bedeliyle transfer edilen En-Nesyri'nin Fenerbahçe'de oldukça dikkat çekeci bir performans sergilediği ifade edilirken Marca gazetesinde, Faslı futbolcu için "Yürümüyor sahada adeta uçuyor" yorumunda bulunuldu.
PERFORMANSI
Youssef En-Nesyri, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 33 maçta 20 gol 4 asistlik performans sergiledi.
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