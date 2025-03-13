İspanya ve Real Madrid'in gözü Huijsen'de!

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Bournemouth forması giyen Dean Huijsen'i milli takıma kadrosuna çağırmayı planlıyor. Real Madrid de 19 yaşındaki genç stoperin performansını yakından takip ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İspanya ve Real Madrid'in gözü Huijsen'de!
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13 Mart 2025 18:59
Bournemouth forması giyen Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'ndan davet almaya hazırlanıyor.

İSPANYA'DAN DAVET HAZIRLIĞI

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi kadrodaki bazı bölgeleri güçlendirmek isteyen İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, stoperde bölgesinde yaşanan sıkıntıların ardından Dean Huijsen'i milli takıma kazandırmak istiyor.

Luis de la Fuente'nin, 19 yaşındaki genç stoper için Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ile de temasa geçtiği kaydedildi.

İLK RAKİBİ HOLLANDA

Hollanda pasaportu da bulunan Dean Huijsen, alt yaş milli takımlarında Hollanda forması giymişti. Genç stoper, İspanya için davet alması ve maça çıkması durumunda ilk maçına Uluslar Ligi'ndeki Hollanda maçında çıkacak.

REAL TAKİPTE

Öte yandan Real Madrid'in de Huijsen'in performansını yakından takip ettiği belirtildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Dean Huijsen'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

İngiltere'de Bournemouth forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç stoper, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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