Bournemouth forması giyen Dean Huijsen, İspanya Milli Takımı'ndan davet almaya hazırlanıyor.



İSPANYA'DAN DAVET HAZIRLIĞI



İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesi kadrodaki bazı bölgeleri güçlendirmek isteyen İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, stoperde bölgesinde yaşanan sıkıntıların ardından Dean Huijsen'i milli takıma kazandırmak istiyor.



Luis de la Fuente'nin, 19 yaşındaki genç stoper için Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ile de temasa geçtiği kaydedildi.



İLK RAKİBİ HOLLANDA



Hollanda pasaportu da bulunan Dean Huijsen, alt yaş milli takımlarında Hollanda forması giymişti. Genç stoper, İspanya için davet alması ve maça çıkması durumunda ilk maçına Uluslar Ligi'ndeki Hollanda maçında çıkacak.



REAL TAKİPTE



Öte yandan Real Madrid'in de Huijsen'in performansını yakından takip ettiği belirtildi.



BU SEZON PERFORMANSI



Bournemouth ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden Dean Huijsen'in güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.



İngiltere'de Bournemouth forması altında bu sezon 26 maçta süre bulan 19 yaşındaki genç stoper, 2 kez gol sevinci yaşadı.



