İsmet Taşdemir: 'Erken gol işimizi kolaylaştırdı'

Spor Toto 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup eden Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir ise ikinci haftayı da galibiyetle kapadıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.



Ankara Keçiörengücü'ne karşı bir hafta boyunca çalıştıklarına dikkati çeken Taşkın, "Hafta boyunca çalıştığımız pozisyonların çoğu karşımıza çıktı. Berabere götürürsek maçı alabileceğimizi düşünmüştüm. Erken bulduğumuz gol işimizi kolaylaştırdı. Zor bir deplasmanda iyi bir takıma karşı oynadık. Oyuncularım iyi bir direnç ortaya koydu ve maçı kazandık. Mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ