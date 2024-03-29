İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu: "En az 25 milyon euro"

Fenerbahçe'nin yıldız ismi İsmail Yüksek'in eski hocasından açıklama geldi. Gölcükspor'da genç yıldızla çalışan Ömer Faruk Uzuner, "Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum" dedi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İsmail Yüksek'in eski hocası konuştu: 'En az 25 milyon euro'
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29 Mart 2024 12:40
Bu sezon müthiş bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa'nın radarında bulunuyor. Genç oyuncuyu çok yakından tanıyan ve Gölcükspor'dan hocası olan Ömer Faruk Uzuner, Takvim'e konuştu.

"25 MİLYON €'DAN AŞAĞI SATMAZLAR"

Milli futbolcunun artık seviye atladığını dile getiren Uzuner, "İsmail'in, Barcelona, Real Madrid, Manchester City gibi kulüplerden teklif alması halinde ayrılabileceği fikrindeyim. Fenerbahçe'nin onu 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satmaz" ifadesini kullandı.

"JESUS'A DUA ETMESİ GEREKİYOR"

Uzuner, "İsmail'in yatıp kalkıp Jorge Jesus'a dua etmesi gerekiyor. Neden? Bursa kötüydü ama Jesus, küme düşen bir takımdan gelen bir oyuncuyu banko oyuncu olarak kullandı" dedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon 42 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 1 gol atarken 5 asist yaptı.  

 
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