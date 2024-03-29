Bu sezon müthiş bir performans sergileyen İsmail Yüksek, Avrupa'nın radarında bulunuyor. Genç oyuncuyu çok yakından tanıyan ve Gölcükspor'dan hocası olan Ömer Faruk Uzuner, Takvim'e konuştu.Milli futbolcunun artık seviye atladığını dile getiren Uzuner,ifadesini kullandı.Uzuner,dedi.Bu sezon 42 karşılaşmada görev yapan milli yıldız, 1 gol atarken 5 asist yaptı.