İsmail Yüksek'e Premier Lig kancası!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Fenerbahçe'nin milli yıldızı İsmail Yüksek için harekete geçti.



İngilizler'in, sarı-lacivertli yönetimin kapısını ciddi bir teklif ile çalmaya hazırlandığı öğrenildi.



Takvim'de yer alan habere göre Brighton, 27 yaşındaki orta saha için toplam 18 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Teklif paketinin 12 milyon euro garanti ücret ve 6 milyon euro bonuslardan oluştuğu belirtildi.



KARARI YENİ YÖNETİM VERECEK



7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçiminin ardından göreve gelecek yeni yönetimin, milli futbolcunun geleceği hakkında nihai değerlendirmeyi yapacağı kaydedildi.



SÖZLEŞMESİ



Milli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.



PERFORMANSI



Yıldız futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 47 maçta görev aldı. İsmail Yüksek, 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.



