İsmail Yüksek 2025'te sadece 30 dakika

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 2025'te sahada sadece 30 dakika kalabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Yüksek 2025'te sadece 30 dakika
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Nisan 2025 08:58
Son güncelleme 21 Nisan 2025 09:01

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçınıda sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadelede milli yıldız İsmail Yüksek'in aldığı süre dikkat çekti. 

SADECE 30 DAKİKA

Jose Mourinho'nun sezon başından bu yana tercih etmediği isimlerden biri olan İsmail Yüksek, 2025 yılında şu ana kadar sadece 30 dakika süre alabildi.

FORMAYA HASRET KALDI

Son iki maçta toplamda 10 dakika sahada kalan milli oyuncu, formasına hasret kaldı. 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery