İsmail Yüksek 2025'te sadece 30 dakika

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. hafta maçınıda sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı.



Mücadelede milli yıldız İsmail Yüksek'in aldığı süre dikkat çekti.



SADECE 30 DAKİKA



Jose Mourinho'nun sezon başından bu yana tercih etmediği isimlerden biri olan İsmail Yüksek, 2025 yılında şu ana kadar sadece 30 dakika süre alabildi.



FORMAYA HASRET KALDI



Son iki maçta toplamda 10 dakika sahada kalan milli oyuncu, formasına hasret kaldı.



