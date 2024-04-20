İsmail Kartal: "Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız"

UEFA Konferans Ligi'nde Olympiakos'a elenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal oyuncularla konuştu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal: 'Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız'
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20 Nisan 2024 15:09
Olympiakos'a seri penaltılarla yenilerek UEFA Konferans Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe'de, yarı finali kılpayı kaçırmanın üzüntüsü yaşanıyor.

FATURA İSMAİL KARTAL'A KESİLDİ

Hem sarı-lacivertli camia hem de futbol kamuoyu elenmenin faturasını keserken zorlanmadı: İsmail Kartal. Tecrübeli çalıştırıcı ile ilgili yapılan yorumlar şöyle:

"İlk 11 tercihi çok doğruydu. Ancak oyuncu değişiklikleri de bir o kadar hatalıydı. Değişiklikler, takımın ritmini düşürdü. Yunan ekibi oyuna ortak oldu. Özellikle Fred-Zajc değişikliğiyle orta saha üstünlüğünün tamamen rakibe bırakılması, maçın sonucuna doğrudan etki etti. Fred çıktıktan sonra orta saha ile hücum arasındaki bağlantı koptu, bu sezon hayal kırıklığı yaratan Zajc yine etkisiz kaldı."

ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ

Olympiakos maçı sonrası Fenerbahçe soyunma odasında büyük üzüntü yaşandı. Özellikle penaltıları kaçıran Tadic, Bonucci ve Cengiz; arkadaşlarından özür diledi. İsmail Kartal oyuncularını teselli ederken "Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız. Lig şampiyonluğuna ulaşarak kendimizi affettireceğiz" dedi.

Sarı-lacivertli futbolcular da ligde kalan 6 maçı kazanarak şampiyon olma sözünü verdi.

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