İsmail Kartal: "Galatasaray'la ilgilenmiyoruz"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal: 'Galatasaray'la ilgilenmiyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 19:24
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonspor karşılaşmasından önce şampiyonluk yarışıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ezeli rakipleri Galatasaray'ın kazanıp, kazanmamasıyla ilgilenmediklerini vurgulayan İsmail Kartal "Son oynadığımız Avrupa maçından sonra elimizde çok sayıda sakat oyuncu var. Sakatlıklara ve rakibin durumuna göre ideal bir 11 belirledik. Trabzonspor iyi bir takım. 9 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. Başkalarının ne yaptığı ya da nasıl kaybedeceği değil... Kendi işimize bakıyoruz." dedi.

İsmail Kartal ayrıca "Trabzonspor iyi bir takım ama biz de iyi bir takımız. İyi futbolla kazanmak istiyoruz. Maça iyi çalıştık. İnşallah çalışmalarımızın karşılığını alırız." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery