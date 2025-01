İsmail Kartal'dan mesaj: Türkiye'den transfer

İran'ın en üst futbol organizasyonu Pers Körfez Pro Lig kulüplerinden Persepolis'in başına geçen deneyimli Türk teknik direktör İsmail Kartal, başarı için ekip olarak yoğun çalıştıklarını söyledi.



Pers Körfez Pro Lig ve Asya Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde eden Tahran ekibinde göreve başlayan İsmail Kartal, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.



Tecrübeli teknik adam, Persepolis'e gelmeden önce kendisini başka kulüplerin de istediğini ancak İran ekibini tercih ettiğini belirterek "Persepolis başkanı ve yöneticileri, beni gerçekten çok içten istediklerini, benimle çalışmak istediklerini söylediler." dedi.



Persepolis taraftarlarının tutkulu olduğunu gördüğünü anlatan Kartal, "Persepolis çok büyük bir camia. Ben de araştırdım ve önemli hedefleri olduğunu gördüm. Hedeflerim doğrultusunda da Persepolis'e gelmeyi tercih ettim. Şu an burada olmaktan çok mutluyum." diye konuştu.



İran'a gelir gelmez planlamalara ve çalışmaya başladığını anlatan Kartal, "Ben çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Her gün oyuncularımla beraberim, her gün tesislerdeyim. Tesislerde işimiz bitince, akşama kadar burada rakipleri izliyor, analiz yapıyoruz. Buradan tekrar otelimize döndüğümüzde de ekip arkadaşlarımla beraber gece yatıncaya kadar maçlar izliyor, oyuncu bakıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp Persepolis takımına nasıl faydalı olabiliriz, taraftarlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye çaba harcıyoruz. Bütün gücümüzle başarılı olmak için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.



"EN GÜZEL YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"



Kartal, Pers Körfez Pro Lig'de 33 puanla 4'üncü sırada olduklarını ve şampiyonluk yarışının sezon sonuna kadar süreceğini düşündüğünü dile getirdi.



Traktör, Sepahan İsfahan ve bu hafta karşılaşacakları Huzistan Fulad takımlarının sıralamada Persepolis'in üstünde yer aldığını aktaran Kartal, "Sezon sonuna kadar bu yarışın 5 takım arasında süreceğini düşünüyorum. Biz de bu süreçte elimizden gelenin en iyisini yapıp, kendimize yakışır şekilde, en güzel yerde sezonu tamamlamak istiyoruz." dedi.



Persepolis'in mücadele ettiği Asya Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar almaya çalışacaklarını vurgulayan tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan'ın El Hilal takımıyla Asya Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları maça ilişkin "Sonuçta El Hilal, gruptan çıkmayı garantilemiş durumda. Bütçesi üst seviyede, kadrosundaki dünya çapında oyuncularla mücadele ediyor. Persepolis kendine yakışır oyunculardan kurulu, mütevazı bir takım. Bütçemiz çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yapıp, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'DEN TRANSFER



Kartal, Türkiye'den transfer yaparak kadroyu güçlendirebileceklerini dile getirdi.



Serdar Dursun'u kadrosuna katan Persepolis'in Türkiye'den başka oyuncularla da ilgilendiğine dair çıkan haberlerin sorulması üzerine Kartal, "Türkiye'den birkaç tane tanıdığım oyuncu var. Başkanımız ve kulübümüz de onlarla temasa geçti. Transfer sürecinde ne yaşanacağı belli olmuyor. İmza atılıncaya kadar biz de bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur." cevabını verdi.