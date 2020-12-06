Islıklanan ırkçılık protestosuna Colin Kazım'dan tek başına tepki

İngiltere Championship'te oynanan Milwall - Derby County maçında Milwall taraftarları ırkçılığa tepki göstermek için diz çökerek yapılan "Black Lives Matter" destek hareketini yoğun şekilde ıslıkladı. O anda sahada olan Colin Kazım-Richards tek başına yumruğunu havada tuttu.

, Fotoğraf; dcfc.co.uk
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Islıklanan ırkçılık protestosuna Colin Kazım'dan tek başına tepki
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06 Aralık 2020 01:51
İngiltere Championship'te oynanan Millwall - Derby County maçı öncesinda ırkçılık protestosuna ıslıklı tepki tüm dünyanın tepkisini çekti.

Milwall'un sahası The Den'de oynanan karşılaşmada MillWall taraftarları ırkçılığa tepki göstermek için diz çökerek yapılan "Black Lives Matter" destek hareketini yoğun şekilde ıslıkladı. O anlarda kameralara takılan ise sahadaki tek Türk olan Colin Kazım-Richards'a çevrildi. Kazım, sahada tek başına yumruğunu havaya kaldırarak protestosunu gerçekleştirdi.

Karşılaşmayı Derby County 1-0 kazanırken Colin Kazım-Richards 86 dakika sahada kaldı.



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