İşitme engelli sporcu, babasının hayali için hazırlanıyor!

İşitme engelli milli masa tenisi oyuncusu Necmettin Şamil Yiğit, kısa süre önce trafik kazasında kaybettiği babasının hayalini gerçeğe dönüştürmek için Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istiyor.Masa tenisiyle 2018'de tanışan Necmettin Şamil Yiğit, ilk başlarda işitme engeli nedeniyle ailesi izin vermese de antrenörlerinin desteğiyle bu spora gönül verdi.Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Necmettin Şamil, yoğun çalışmasının karşılığını 3-5 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci, 5-6 Nisan'da Kastamonu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da dördüncü olarak aldı.Japonya'da, 15-26 Kasım'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'yi temsil edecek Necmettin Şamil'in, 23 Mayıs'ta babasını kaybettiği trafik kazasında annesi ve kardeşi de yaralandı.Necmettin Şamil, olimpiyat şampiyonu olmasını çok isteyen babası Baki Yiğit'in hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Necmettin Şamil Yiğit, tercümanı aracılığıyla AA muhabirine, masa tenisine başladıktan sonra kendisine bir Türkiye şampiyonluğu hedefi koyduğunu söyledi.Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Necmettin Şamil,ifadelerini kullandı.Karatay Belediyespor Kulübünün tenis antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç ise Necmettin Şamil Yiğit'in çok çalışkan bir sporcu olduğunu belirtti.Necmettin Şamil'in hem paralimpik hem de işitme engelli bir sporcu olduğuna değinen Kılınç, şunları kaydetti: