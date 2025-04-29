İşitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirvede

Olimpiyat üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasımda düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.
Doğuştan işitme engelli 26 yaşındaki Yasin Çimen, 2019'da başladığı ve ara verdiği tekvandoya, dört kez Türkiye şampiyonu olan kardeşi Merve Çimen'in (21) başarılarından etkilenip 2021'de yeniden döndü.
Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ardından katıldığı İstanbul'daki İşitme Engelliler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda olimpiyat şampiyonu rakibini yenen Yasin, altın madalyaya uzandı.
Azmiyle tatamide adından söz ettiren ve 2022'de Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya elde eden Yasin Çimen, 14-15 Nisan'da Ankara'da düzenlenen milli takım seçmelerinde 80 kiloda rakiplerini yenerek ikinci kez olimpiyatlara katılma hakkı kazandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da 15-26 Kasım'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nın hazırlıklarını sürdüren Yasin Çimen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'da başladığı tekvandoda ilk yılında Türkiye şampiyonu olmayı başardığını söyledi.
Hentboldan tekvandoya geçiş yaptığını ve 6 ayda milli takım kadrosuna girmeye hak kazandığını anlatan Yasin, "Milli takıma davet edilince çok mutlu oldum. İran'da yapılan Dünya Şampiyonası'na katıldım, çok heyecanlandım, ortamı bilemediğim için 5'inci oldum." dedi.
- "Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak"
İkinci kez olimpiyat kotası aldığını ve yoğun bir çalışma sürecinden geçtiğini belirten Yasin Çimen, şunları kaydetti:
"Dünya Şampiyonası'ndan sonra pes etmedim, antrenmanlarıma devam ettim. 6 ay sonra Gaziantep'te Türkiye şampiyonu oldum. Kendime güvendim, inandım, tekrardan milli takıma seçildim. Olimpiyatlar için çok çalıştım. 2022 yılında olimpiyatlarda üçüncü oldum. Şimdi de 15-26 Kasım tarihlerinde Japonya'nın başkenti Tokyo'daki olimpiyatlara hazırlanıyorum. Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak ve hocalarımı gururlandırmak."
Yasin Çimen'in antrenörü Yavuz Sayan ise sporcusunun geç başladığı bu branşta kısa sürede başarılar elde edip kendilerini gururlandığını ifade etti.
Yasin ile beraber ikinci kez olimpiyat heyecanı yaşayacaklarını dile getiren Sayan, "Yasin iki kez Türkiye şampiyonu oldu, 2 Türkiye ikinciliği var. Şu anda da 2025 yılında olimpiyat barajını aşarak olimpiyatlarda hem ülkemizi hem Kayseri'mizi temsil edecek. Yasin'e hedefimizin olimpiyat şampiyonluğu olduğunu söylüyorum. İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. O inançla, ciddiyetle antrenmanlarını yapıyor." diye konuştu.
İşitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirvede
Olimpiyat üçüncüsü işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, 2022 yılında bronz madalya kazandığı olimpiyatlara ikinci kez katılacak olmanın heyecanını yaşıyor.
Olimpiyat üçüncüsü ve Türkiye şampiyonu işitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen, Japonya'nın başkenti Tokyo'da kasımda düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda kürsünün zirvesine çıkmayı hedefliyor.
- 15:22 Altay'ın borçları başına bela oldu
- 15:18 Altınordu'da Sami Satılmış geri döndü!
- 15:18 Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nın hedefi Türkiye Kupası'nı kazanmak
- 15:11 İşitme engelli milli tekvandocu Yasin Çimen'in gözü zirvede
- 14:56 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 3. etabın startı verildi
- 14:52 Deniz Uyanık'ın hayali Şampiyonlar Ligi kupası
- 14:52 Del Grosso'dan bisiklet turu ikinci etabında Türkiye'de ilk profesyonel zafer!
- 14:46 Guidetti: "Türkler'e bir kupa daha kazandırmak istiyorum"
- 14:41 TUR 2025'in Kraliçe Etabı bisikletle Muğla'yı dünyaya tanıtacak
- 14:35 Milli halterci Harun Algül'ün hedefi olimpiyatlar!
- 14:30 Anadolu Efes, Avrupa'da 873. randevusuna çıkacak!
- 14:15 Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nda hedef İtalya'da altın!
- 14:12 Türkiye Curling Federasyonun hedefi 2026 Kış Olimpiyat Oyunları
- 14:09 "NBA yöneticileri artık Morant'i en iyi 10 oyuncu arasında görmüyor" iddiası
- 14:08 Göztepe'nin "haylaz" taraftarı, takımını ilk kez tribünden destekledi
- 14:05 NBA: "Hakemler, Luka'ya yapılan faulü kaçırdı"
- 14:04 Göztepe galibiyeti 4 golle hatırladı
- 14:04 Rıza Çalımbay: "Galatasaray'dan puan almamız şart!"
- 14:03 Monaco, Nikola Mirotic için teklif yapmaya hazırlanıyor
- 13:59 Trabzonspor'da Oleksandr Zubkov durdurulamıyor
- 13:56 3. Lig play-off 1. tur maçları başlıyor
- 13:38 Morant: "OKC'yi çözmüştüm..."
- 13:37 Green, Yılın Savunmacısı ödülünü kaçırması üzerine konuştu
- 13:36 Curry, 2024-25 Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı ödülünü kazandı
- 13:35 Lillard'ın aşil tendonunun koptuğu doğrulandı
- 13:29 Adebayo, Heat'in süpürülmesinin ardından: "Bu yaz çok fazla değişiklik olacak"
- 13:29 Sergen Yalçın, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini değerlendirdi!
- 13:08 Fenerbahçe'ye 1. Lig'den sürpriz transfer!
- 12:52 Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!
- 12:44 Galatasaray, filede seriyi uzatmak için sahada!
- 12:39 Benfica'nın Gedson Fernandes inadı!
- 12:33 Jose Mourinho'dan Talisca planı!
- 12:18 Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
- 12:15 Morata'dan Galatasaray yönetimine mesaj
- 12:14 Fenerbahçe'de 22 milyon euroluk operasyon
- 12:09 Galatasaray'ın biyonik adamı Victor Osimhen
- 12:00 Galatasaray'da yeni joker Roland Sallai
- 11:51 Solskjaer'den derbi öncesi açıklamalar!
- 11:37 Jakirovic'e altın ve nazar boncuğu
- 11:33 Yeni kaleciye Muslera karar verecek!
- 11:27 Fenerbahçe'ye derbi öncesi Amrabat müjdesi!
- 11:15 Kaan Ayhan formayı alacak
- 10:57 Osimhen 120 yıllık rekorun peşinde
- 10:53 Beşiktaş forvet için rotayı Hollanda'ya çevirdi!
- 10:44 Trabzonspor'dan 10 numaraya tecrübe takviyesi!
- 10:44 Fred için ayrılık iddiası: Internacıonal devreye girdi!
- 10:37 Immobile için kritik derbi kararı
- 10:33 Fenerbahçe'de transferler üçlü sisteme göre yapılacak!
- 10:21 Okan Buruk, Fatih Terim rekorunun peşinde!
- 10:13 Stattaki usulsüzlük için Hasan Arat'a soruşturma!
- 10:07 Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
- 10:02 Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
- 10:02 Alperen'in playoff kariyeri rekoru, Warriors'a karşı yetmedi
- 09:58 Akrobatik gollerin adamı: Victor Osimhen
- 09:40 Beşiktaş'ta Patrik Schick ısrarı!
- 09:39 Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
- 09:29 Solskjaer'in Fenerbahçe derbisindeki kader üçlüsü!
- 09:29 19 Mayıs'ta 3 bayram hayali
- 09:22 Arsenal - Paris: Muhtemel 11'ler
- 09:21 Fenerbahçe, Jonathan David için dünya devleriyle yarışta!
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
Carlo Ancelotti, Brezilya'nın başına geçiyor!
Jamie Vardy, Premier Lig'de kalmak istiyor!
Khvicha Kvaratskhelia'dan transfer itirafı!
Scott McTominay'dan Napoli'de kariyer rekoru!
Liverpool, lig bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu!
Bundesliga, 4 sezon boyunca Saran Media'da
Kenan Yıldız'dan kırmızı kart sonrası özür!
Napoli, zirveyi ele geçirdi!
Atalanta, 1 puanı zor kurtardı!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Napoli, Osimhen için Suudi ekibiyle anlaşmaya vardı!
-
2
Fenerbahçe'den Anguissa operasyonu!
-
3
Mauro Icardi'den Ali Koç paylaşımı!
-
4
Galatasaray'a İsviçre'den sürpriz orta saha!
-
5
Real Madrid, Xabi Alonso ile anlaştı!
-
6
Galatasaray'dan Tahkim'e 'yabancı' başvurusu!
-
7
Galatasaray'a Leroy Sane'den kötü haber!
-
8
Fomget ve Fenerbahçe'den canlı yayında arka arkaya açıklamalar!
-
9
Manchester City'de Ederson devri bitiyor!
-
10
Fenerbahçe'ye Milan Skriniar engeli!