12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

İrfan Can Eğribayat: "Her şerde bir hayır vardır"

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Feyenoord karşılaşmasının ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat, Feyenoord karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR"

Turu geçmeleri hakkında görüşlerini dile getiren İrfan Can Eğribayat "İlk maçta maalesef kaybettik ama kendi aramızda konuştuk ve ilk maçtaki gibi oynarsak turu geçebileceğimizi biliyorduk. Taraftarımız inanılmazdı. Saçma bir gol yedik. Ama her şerde bir hayır vardır. O golden sonra müthiş bir geri dönüş yaptık. İkinci yarıya çıkarken, "Maç yeniden başlıyor." dedik. Gerekeni yapalım diye konuştuk aramızda. İkinci yarıda da iyi bir oyun ortaya koyduk. 4-1'den sonra bir rahatlama oldu, yorgunluk da oldu. Yolculuk da zor geçmişti ama turu geçtiğimiz için mutluyuz." ifadelerini kullandı.



"BİZİM İÇİN MORAL OLUR" 

İrfan Can Eğribayat ayrıca "Önümüzdeki maçlara bakacağız. İnşallah lige de iyi başlayıp Şampiyonlar Ligi play-off maçı için de bizim için moral olur." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
