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İran'da vefat eden bisikletçi Ayyorkun'un cenazesi memleketi Konya'da defnedildi

İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası bisikletçi Mustafa Ayyorkun, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

calendar 05 Haziran 2025 21:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İran'da vefat eden bisikletçi Ayyorkun'un cenazesi memleketi Konya'da defnedildi
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İran'da katıldığı yarışta geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede vefat eden Spor Toto Bisiklet Takımı sporcusu Mustafa Ayyorkun son yolculuğuna uğurlandı.

Ayyorkun'un cenazesi, cenaze namazının ardından Çumra ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cenazeye genç sporcunun ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mustafa Ayyorkun, Spor Toto Bisiklet Takımı adına İran'ın Tebriz kentinde düzenlenen 2025 Tour of Iran yarışının 5. etabında yaşanan bir kazada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.


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