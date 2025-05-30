Inzaghi, dev final öncesi konuştu

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Fransız ekibi PSG ile karşılaşacakları maç hakkında, sonra 3 yılda 2. kez Devler Ligi'nde finalde oynayacaklarını hatırlatarak tecrübelerinin olduğunu ve bu sefer kazanmak için detaylara daha fazla önem verdiklerini söyledi.Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Fransız ekibi PSG ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, basın toplantısında konuştu.49 yaşındaki İtalyan teknik direktör,diye konuştu.İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye kaybettikleri finalden aldıkları dersler olduğunu belirten Inzaghi,dedi.İstanbul'da 2 yıl önceki finalde favorinin Manchester City gösterilmesinin ardından yarınki finalde favori takımın hangisi olduğu sorusuna ise Inzaghi,ifadelerini kullandı.Inzaghi,değerlendirmesinde bulundu.Maçı kazanmak için konsantrasyonun önemine vurgu yapan teknik adam,şeklinde konuştu.