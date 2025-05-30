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Inzaghi, dev final öncesi konuştu

Almanya'nın Münih şehrinde PSG ile mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, basın toplantısında konuştu.

calendar 30 Mayıs 2025 19:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Inzaghi, dev final öncesi konuştu
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Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yarın Fransız ekibi PSG ile karşılaşacakları maç hakkında, sonra 3 yılda 2. kez Devler Ligi'nde finalde oynayacaklarını hatırlatarak tecrübelerinin olduğunu ve bu sefer kazanmak için detaylara daha fazla önem verdiklerini söyledi.

Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena'da Fransız ekibi PSG ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, basın toplantısında konuştu.


49 yaşındaki İtalyan teknik direktör, "Final maçı çok heyecan verici. Burada olmayı ilk maçtan itibaren hak ettik. Önemli kulüpleri yenerek finale geldik." diye konuştu.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan 2022-23 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, İngiltere temsilcisi Manchester City'ye kaybettikleri finalden aldıkları dersler olduğunu belirten Inzaghi, "Bu finale nasıl hazırlanmamız gerektiği tecrübe ettik ve bu sefer detaylara daha fazla önem verdik. Son antrenmanımızı yapacağız. Her oyuncumuz oynayabilir. Bu da benim için bir avantaj olacak." dedi.

İstanbul'da 2 yıl önceki finalde favorinin Manchester City gösterilmesinin ardından yarınki finalde favori takımın hangisi olduğu sorusuna ise Inzaghi, "Her maç farklı. Kimin favori olduğunu söyleyemem. Bu maçlarda galibiyet bazı anlara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Inzaghi, "Finalin mental boyutu çok önemli. Oyuncularım çok çalıştı. Ligde hayal kırıklığına uğradık. Yarın sahaya çıkacak 11'i belirleyeceğim. Tüm oyuncular oynamaya hazır. Kararlık, inanmak, detaylar ve hazırlıklar çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı kazanmak için konsantrasyonun önemine vurgu yapan teknik adam, "Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve yarın en büyük beklentimiz taraftarlarımızın yüzünün gülmesi. Maçta sonuç kritik anlara bağlı olacak." şeklinde konuştu.


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