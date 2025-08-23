Serie A'da sezonun ilk haftasında Torino ile karşılaşacak olan Inter, Mehdi Taremi'yi kadroya dahil etmedi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'la da ismi anılan İranlı golcü, transfer görüşmeleri yürüttüğü için maç kadrosuna alınmadı.
Haberde ayrıca Taremi'nin durumunun kalıcı olmadığı, geçici bir karar alındığı belirtildi.
PERFORMANSI
Inter'in geçtiğimiz sezon Porto'dan transfer ettiği Mehdi Taremi, Milano ekibiyle çıktığı 43 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetti.
