23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-144'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-143'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-143'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-042'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-181'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-027'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-027'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-04'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-014'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-028'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Inter'den Taremi kararı!

Inter, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mehdi Taremi'yi sezonun ilk maçında kadroya almadı.

23 Ağustos 2025 20:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'den Taremi kararı!
Serie A'da sezonun ilk haftasında Torino ile karşılaşacak olan Inter, Mehdi Taremi'yi kadroya dahil etmedi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Beşiktaş'la da ismi anılan İranlı golcü, transfer görüşmeleri yürüttüğü için maç kadrosuna alınmadı.

Haberde ayrıca Taremi'nin durumunun kalıcı olmadığı, geçici bir karar alındığı belirtildi.

PERFORMANSI

Inter'in geçtiğimiz sezon Porto'dan transfer ettiği Mehdi Taremi, Milano ekibiyle çıktığı 43 maçta 3 gol ve 9 asist kaydetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
