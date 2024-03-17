Inter'de dev operasyon: 11 isim yolcu

Sezon sonunda kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu katmak isteyen Inter'de sezon sonu için büyük bir operasyon düşünülüyor.



La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, sezon sonunda forvet oyuncuları Alexis Sanchez ve Marko Arnautovic'in takımdan ayrılmasına izin verecek ve yerlerine yeni bir forvet transfer edecek.



Haberde, Inter'in bu forvet transferini Lautaro Martinez veya Marcus Thuram'ı satmadan yapmak istediği ve takımda düşünülmeyen 9 oyuncunun ayrılığından elde edilecek yaklaşık 40 milyon euro'luk bonservis bedelinin kullanılacağı ifade edildi.



Gazzetta'nın haberine göre Inter'in sezon sonunda yollarını ayırmak istediği oyuncular ve istenen bonservis bedelleri şu şekilde;



Joaquin Correa - 10 milyon euro

Ionut Radu - 3 milyon euro

Martin Satriano - 5 milyon euro

Gaetano Oristanio - 3.5 milyon euro

Sebastiano Esposito - 4.5 milyon euro

Lucien Agoume - 6 milyon euro

Eddie Salcedo - 1.5 milyon euro

Mattia Zanotti - 2 milyon euro

Zinho Vanheusden - 6 milyon euro





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