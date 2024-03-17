Inter'de dev operasyon: 11 isim yolcu

Sezon sonunda kadrosuna yeni bir forvet oyuncusu katmak isteyen Inter'de sezon sonu için büyük bir operasyon düşünülüyor.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, sezon sonunda forvet oyuncuları Alexis Sanchez ve Marko Arnautovic'in takımdan ayrılmasına izin verecek ve yerlerine yeni bir forvet transfer edecek.
Haberde, Inter'in bu forvet transferini Lautaro Martinez veya Marcus Thuram'ı satmadan yapmak istediği ve takımda düşünülmeyen 9 oyuncunun ayrılığından elde edilecek yaklaşık 40 milyon euro'luk bonservis bedelinin kullanılacağı ifade edildi.
Gazzetta'nın haberine göre Inter'in sezon sonunda yollarını ayırmak istediği oyuncular ve istenen bonservis bedelleri şu şekilde;
Joaquin Correa - 10 milyon euro
Ionut Radu - 3 milyon euro
Martin Satriano - 5 milyon euro
Gaetano Oristanio - 3.5 milyon euro
Sebastiano Esposito - 4.5 milyon euro
Lucien Agoume - 6 milyon euro
Eddie Salcedo - 1.5 milyon euro
Mattia Zanotti - 2 milyon euro
Zinho Vanheusden - 6 milyon euro
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Inter, sezon sonunda forvet oyuncuları Alexis Sanchez ve Marko Arnautovic'in takımdan ayrılmasına izin verecek ve yerlerine yeni bir forvet transfer edecek.
Haberde, Inter'in bu forvet transferini Lautaro Martinez veya Marcus Thuram'ı satmadan yapmak istediği ve takımda düşünülmeyen 9 oyuncunun ayrılığından elde edilecek yaklaşık 40 milyon euro'luk bonservis bedelinin kullanılacağı ifade edildi.
Gazzetta'nın haberine göre Inter'in sezon sonunda yollarını ayırmak istediği oyuncular ve istenen bonservis bedelleri şu şekilde;
Joaquin Correa - 10 milyon euro
Ionut Radu - 3 milyon euro
Martin Satriano - 5 milyon euro
Gaetano Oristanio - 3.5 milyon euro
Sebastiano Esposito - 4.5 milyon euro
Lucien Agoume - 6 milyon euro
Eddie Salcedo - 1.5 milyon euro
Mattia Zanotti - 2 milyon euro
Zinho Vanheusden - 6 milyon euro
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