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İngilizler'de Osimhen şaşkınlığı

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferi dünyada gündem olmaya devam ediyor.

calendar 24 Temmuz 2025 10:40 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2025 10:45
Haber: Akşam, Fotoğraf: X.com
İngilizler'de Osimhen şaşkınlığı
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Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Osimhen transferi sonuçlandı. Artık sadece imzaların atılması bekleniyor.

Galatasaray'ın bu transferi Avrupa'da da yankı uyandırdı.

"İNGİLİZLERE ŞOK"

İngiliz basını, Victor Osimhen'in G.Saray tercihini değerlendirdi. Haberde, "İngiltere devlerine şok! Victor Osimhen'i ikna edemediler" ifadeleri yer aldı. Yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde takıma katılacağı bildirildi.


Napoli ile uzun süren görüşmelerin ardından Victor Osimhen transferini bitiren Galatasaray, yıldız oyuncusunu kısa süre içerisinde resmen açıklayacak. Bu takviye, İngiliz basınında gündem olmaya da devam ediyor.

"ARABİSTAN'I ELİNİN TERSİYLE İTTİ"

Onefootball, "İngiltere devlerine şok! Victor Osimhen, Galatasaray'ı tercih etti" başlığı ile bu transferi değerlendirdi. Haberde, "Yıldız oyuncunun adı Liverpool ve Manchester United'la anılıyordu ancak Galatasaray ön plana çıktı. Osimhen, Napoli'den sonra 1 yıl kiralık forma giydiği Galatasaray'a gitmeyi seçti. Bu transferle birlikte hem Osimhen hem de Galatasaray için yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Türk ekibi, kadrosunu yıldız bir oyuncuyla güçlendirdi. İngiltere takımları Galatasaray ile yarışamadı. Ayrıca Suudi Arabistan'dan da yüksek maaş teklifleri geliyordu ama Osimhen bunları da elinin tersiyle geri çevirdi. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini seçen Osimhen, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak" ifadeleri kullanıldı.

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