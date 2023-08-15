İNFO Yatırım, Bursaspor'a isim sponsoru oldu!

Basketbol Süper Liginin iddialı takımlarından Bursaspor Basketbol A Takımı ile İNFO Yatırım, büyük bir isim ve forma sponsorluğuyla güçlerini birleştirdi. Sponsorluk anlaşmasına göre Bursaspor Basketbol Kulübü 2023-2024 sezonunda Bursaspor İNFO Yatırım adı ve forma sponsorluğuyla mücadele edecek.



14 Ağustos Pazartesi günü Bursa Barış Spor Salonu'nda gerçekleştirilen görkemli imza törenine İNFO Yatırım'ın bağlı olduğu Hedef Holding'in ve İNFO Yatırım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Hedef Holding ve İNFO Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya Gökalp, İNFO Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ile Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin, Bursaspor Genel Menajeri Özgün Önver, Bursaspor Basketbol Koçu Jure Zdovc, tüm takım oyuncuları ve Bursasporlu taraftarlar katıldı.



"Cumhuriyetin 100. yılını sporu destekleyerek kutluyoruz"



Lansman açılışında konuşan Hedef Holding ve İNFO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, anlaşmayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Hedef Holding grup şirketlerimizden, ülkemizin köklü ve büyük aracı kurumlarından İNFO Yatırım olarak yatırımcılarımıza nasıl destek oluyorsak, sermayenin tabana yayılması, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi için nasıl mücadele ediyorsak, Cumhuriyetimizin 100. yılında da Bursaspor Basketbol Takımı'nı ve bu güçlü takım üzerinden basketbol sporunu destekleyerek ülkemize ve toplumumuza katkıda bulunma kararı aldık. Bu anlaşmayla birlikte yatırım sektörünün süper liginde olan İNFO Yatırım şirketimizle, basketbol sporunun süper ligine de büyük ve önemli bir adım atıyoruz. Bursaspor Basketbol Takımı ile İNFO Yatırım arasında gerçekleşen isim sponsorluğu anlaşmasına göre bu büyük takım 1 yıl boyunca 'Bursaspor İNFO Yatırım' ismiyle mücadele edecek. Bu büyük beraberliğin büyük bir sinerji ve büyük başarılar getireceğine yürekten inanıyorum. Takımımıza yeni katılan oyuncularımıza da hoş geldiniz diyor, tüm takıma zaferlerle dolu başarılı bir sezon diliyorum."



"İNFO Yatırım'a sonsuz teşekkürler"



Sponsorluk anlaşmasının kulübün hedeflerine ulaşmasında önemli bir payı olacağını belirten Bursaspor Basketbol Yönetim Kurulu Başkanı Sezer Sezgin ise şunları söyledi:



"Bursaspor İNFO Yatırım imza lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Basketbol Süper Ligi'nde 5. senemizi geçireceğimiz bu yıl itibariyle takımımızın ismi Hedef Holding bünyesinde bulunan İNFO Yatırım ile birlikte Bursaspor İNFO Yatırım olmuştur. Bu sene Genel Menajerimiz Özgün Önver ve Koçumuz Jure Zdovc ile transfer sezonuna başladık. Genel Menajerimiz ve koçumuzun önderliğinde yabancı ve yerli transferlerini hızlı bir biçimde bitirdik. Önümüzdeki sene play-off serisinde yer alma hedefiyle başlayacağımız ligin ilk maçını iple çekiyoruz. Ayrıca Avrupa Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Türk bayrağını dalgalandırmaya ve Bursaspor'umuzun armasını şerefle temsil etmeye devam ediyoruz. Huzurlarınızda yeni isim sponsorumuz Hedef Holding ve İNFO Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp, Başkan Yardımcısı Mehmet Ziya Gökalp ve Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Kırımlı ve İNFO Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül'e bu iş birlikteliği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Camiamıza ve Türk basketboluna hayırlı olsun."



"Gözümüz artık daha yükseklerde"



Sponsorluk anlaşmasının ayrıntılarını paylaşan İNFO Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül şunları söyledi: "Bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın İNFO Yatırım'a duyduğu güvenle istikrarlı biçimde büyüyor, güçleniyoruz. Şimdi artık gözümüz daha yükseklerde… İNFO Yatırım olarak Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümünde, spora ve sporcuya destek vererek anlamlı ve değerli bir iş birliğine imza atıyoruz. Bugün burada, herkesin huzurunda imzalayacağımız anlaşmayla, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarından Bursaspor Basketbol A Takımı ile yatırım ve aracı kurum sektörünün köklü şirketlerinden İNFO Yatırım olarak güçlerimizi birleştiriyoruz."



Anlaşmayla birlikte Bursaspor Basketbol Kulübü'nün bu sezon Bursaspor İNFO Yatırım adıyla ve forma sponsorluğuyla mücadele edeceğini belirten Akgül, şu bilgileri verdi: "İNFO Yatırım olarak, Bursaspor Basketbol Sportif Hizmetleri A.Ş. ile Forma Reklam, İsim Hakkı ve Sponsorluk Sözleşmesi kapsamında anlaştık. Bursaspor Basketbol'un Play-Off'a kalması halinde reklam ve sponsorluk bedeli olarak tarafımızdan bu bütçeye ek bir ödeme daha yapılacak. Bu sezon sponsorluğun yanı sıra yeşil-beyazlı ekibimize güçlü iletişim kampanyalarıyla, yeni projeler ve farklı iş birlikleriyle de destek vereceğiz. Birlikte büyük başarılara imza atacağız."







