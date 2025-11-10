Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi.

calendar 10 Kasım 2025 16:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ime Udoka'dan Alperen Şengün'ün performansına övgü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets'ta başantrenör Ime Udoka, milli oyuncu Alperen Şengün'ün Avrupalı yıldızlarla karşılaştığında her zaman ekstra performans sergilediğini söyledi.

Rockets'ın deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 122-115 yendiği maçtan sonra konuşan Udoka, "Bu rekabetlerde gurur var, çünkü birbirlerini yıllardır tanıyorlar. Birbirlerini iyi tanımaları ve çok fazla maç yapmış olmaları, maçı biraz daha yoğun hale getiriyor. Doncic ve bu tür oyuncularla karşılaşmalarda her zaman ekstra bir şey olur." diye konuştu.

Alperen Şengün'ün Giannis Antetokounmpo'yu çok iyi savunduğunu belirten Udoka, "O ve Kevin Durant birbirlerini çok iyi tamamladılar ve dördüncü çeyrekte büyük bir başarı elde ettiler." dedi.


Rockets'ta, 39 dakika süre alan Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt, 7 asistle oynadı. Antetokounmpo ise 37 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistle maçı tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.