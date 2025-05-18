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İlhan Palut: "Korktuğumuz şekilde bitmedi"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 18 Mayıs 2025 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'Korktuğumuz şekilde bitmedi'
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 6-3 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, "Bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlar da bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı." dedi.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde son iki aydır içinde bulundukları durumun gerçekten kolay bir durum olmadığını söyledi.

Çok yoğun, stresli zamanlar geçirdiklerini belirten Palut, "Oyuna baktığınız zaman çok güzel goller attık. Gerçekten plana uygun goller attık. Öteki taraftan üç tane de çok kötü gol yedik. Öne geçtik, yakalandık. Oyun 4-2 oldu rahatladık mı derken bir kötü gol daha yedik. Sürekli bu heyecan ve baskı hepimizin üzerinde devam etti. Sonra bulduğumuz goller maçı koparmamızı sağladı ve diğer maçlardan gelen sonuçlar da bir şekilde bu negatif yarışı bizim adımıza pozitif bir şekilde sonuçlandırdı." diye konuştu.

Oyuncularını tebrik eden Palut, "Bugün çok iyi oynadılar. Çok kötü goller yediler sadece ama onun dışında çok iyi oynadılar. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. Tam istedikleri bir sezon olmadığının farkındayım ama en azından çok daha kötüsüyle onları üzmedik. Bugün ligi korktuğumuz ve korkmaya başladığımız yerde noktalamadık. Tabii ki bundan bir başarı payesi çıkaracak değilim. Çok şükür ediyorum. Yaşadığımız baskı kolay değildi. Bu bitti." ifadelerini kullandı.

"Ben, oyuncularım ve ekibim daha iyisini başarabilirdik." diyen Palut, "Tabii bunun değerlendirileceği gün, bugün değil. Bugün önemliydi ve kazandık. Çok şükür ki yarışı bir şekilde tamamladık. İki maçımız daha var. Çaykur Rizespor'a yakışan mücadeleleri göstermeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.


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