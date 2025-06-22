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Juventus-Wydad
4-1
22 Haziran
Real Madrid-Pachuca
2-0DA
23 Haziran
RB Salzburg-Al Hilal
01:00
23 Haziran
M.City-Al-Ain
04:00
22 Haziran
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Igor Tudor, Kenan Yıldız'ı övdü

Igor Tudor, Vidad maçı sonrasında Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

calendar 22 Haziran 2025 22:53 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2025 23:03
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Igor Tudor, Kenan Yıldız'ı övdü
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Juventus teknik direktörü Igor Tudor, Kulüpler Dünya Kupası'nda son iki maçta dört gole ulaşarak üstün bir performans sergileyen milli yıldıza övgüler yağdırdı.

Tudor, açıklamasında, "Sahada nereye gideceğine o karar veriyor, ayrıca çok fazla koşuyor, bu da nadir bir yetenek. Hepimiz onun neler yapabileceğini gördük, elit bir zihniyete sahip iyi bir adam." ifadelerini kullandı.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu olmuştu.


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