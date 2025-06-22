Igor Tudor, Kenan Yıldız'ı övdü

Juventus teknik direktörü Igor Tudor, Kulüpler Dünya Kupası'nda son iki maçta dört gole ulaşarak üstün bir performans sergileyen milli yıldıza övgüler yağdırdı.



Tudor, açıklamasında, "Sahada nereye gideceğine o karar veriyor, ayrıca çok fazla koşuyor, bu da nadir bir yetenek. Hepimiz onun neler yapabileceğini gördük, elit bir zihniyete sahip iyi bir adam." ifadelerini kullandı.



Kenan Yıldız, geçtiğimiz günlerde 50 milyon Euro piyasa değerine ulaşarak şimdiye kadar bir Türk futbolcunun ulaştığı en yüksek piyasa değerine sahip oyuncu olmuştu.



