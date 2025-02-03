Iğdır FK, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı

Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Iğdır FK, Osman Özköylü ile yollarını ayırdı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2025 15:17

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü ile yollar ayrıldı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşmaya vararak sona erdirmiştir. Osman Özköylü ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery