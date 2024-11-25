Iğdır FK ile Amed SK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Iğdır FK ile Amed SK karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.



Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'den geldi. Amed SK ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amed SK'nın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.



Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amed ise 15 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Amed, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.



