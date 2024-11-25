Iğdır FK ile Amed SK puanları paylaştı!

Trendyol 1. Lig 13. hafta maçında Iğdır FK ile Amed SK karşılaştı. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'den geldi. Amed SK ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amed SK'nın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amed ise 15 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Amed, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.
Iğdır FK'nin golü 4. dakikada Aleksic'den geldi. Amed SK ise 78. dakikada Veli Çetin ile beraberliği yakaladı. Maçta başka gol çıkmadı ve takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Iğdır FK 2 maç sonra puan kaybetti. Amed SK'nın galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.
Bu sonuçla Iğdır FK'nın puanı 22'ye çıktı. Amed ise 15 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Amed, Manisa ile karşılaşacak. Iğdır FK ise İstanbulspor'u ağırlayacak.