Iğdır FK, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

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Iğdır FK, 3 futbolcuyu renklerine bağladı.
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12 Ağustos 2024 13:43
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü, üç futbolcuyu transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Kuşadasıspor'dan Ali Yiğit Özten, Yunanistan'ın Panserraikos takımında forma giyen Kosta Aleksic ve Altınordu'dan Yusuf Can Esendemir'in transfer edildiğini duyurdu.

Ali Yiğit Özten'le 3+1, Aleksic ve Yusuf Can Esendemir'le 3'er yıllık anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

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