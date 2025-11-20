Iğdır'da 'Çok Amaçlı Spor Salonu'nun temeli atıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Iğdır'da yapımına başlanan "Çok Amaçlı Spor Salonu"nun temeli atıldı.Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki alanda 1990 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 2 bin 750 metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan salon, 2 katlı yapılacak.Ödeneği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanan salonda, voleybol, basketbol ve hentbol için bir, boks, kick boks, tekvando ve judo için 4 antrenman alanı bulunacak.Gelecek yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan salonun kentteki sporcuların antrenman ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılaması hedefleniyor.Vali Ercan Turan ve beraberindekilerin butona basmasıyla temele ilk beton dökülerek tesisin yapımına başlandı.Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'da sporun gelişmesinde ve tanınmasında Alagöz Holding Iğdır FK'nin çok önemli rolü olduğunu söyledi.Takımın başarından başarıya koştuğunu aktaran Turan, "Iğdır, sporu seven, tarım, ticaret ve spor kenti. 1990 metrekarelik kapalı alanda 2 bin 750 metrekarelik bir tesis yapılacak. Tekvandodan tutun basketbola birçok alanda hizmet verecek. Gençlerimizin müthiş bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.Turan, sporu tabana yaymak için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün ciddi destek verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:"Biz vatanımız ve milletimiz için çalışıyoruz. Kötü şeylerle de şerle de mücadele ediyoruz. Bunların en başında madde bağımlılığıyla, dijital bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Biz bunu alt etmenin en güzel yolu olarak sporu görüyoruz. İlimizde güzel bir spor teşkilatı var, ulusal ve uluslararası arenada çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Kick bokstan güreşe, basketbola her alanda Iğdır ses vermeye başladı. Dağcılık sporlarında iddiamızı gösteriyoruz. Son dönemde dağcılık sporlarında da ve dağcılığa olan ilgide de müthiş bir teveccüh var."Su sporları alanında da kentin potansiyelinin olduğuna değinen Turan, su sporlarında kentin ismini duyurmak için gayret edeceklerini sözlerine ekledi.Temel atma törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.