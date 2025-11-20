20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Iğdır'da "Çok Amaçlı Spor Salonu"nun temeli atıldı

Iğdır'da 2 bin 750 metrekare alan üzerine yapılacak "Çok Amaçlı Spor Salonu"nun temeli atıldı.

calendar 20 Kasım 2025 18:59 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2025 19:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Iğdır'da 'Çok Amaçlı Spor Salonu'nun temeli atıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gençlik ve Spor Bakanlığınca Iğdır'da yapımına başlanan "Çok Amaçlı Spor Salonu"nun temeli atıldı.

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki alanda 1990 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 2 bin 750 metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan salon, 2 katlı yapılacak.

Ödeneği Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından karşılanan salonda, voleybol, basketbol ve hentbol için bir, boks, kick boks, tekvando ve judo için 4 antrenman alanı bulunacak.


Gelecek yılın sonuna doğru tamamlanması planlanan salonun kentteki sporcuların antrenman ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılaması hedefleniyor.

Vali Ercan Turan ve beraberindekilerin butona basmasıyla temele ilk beton dökülerek tesisin yapımına başlandı.

Vali Turan, burada yaptığı konuşmada, Iğdır'da sporun gelişmesinde ve tanınmasında Alagöz Holding Iğdır FK'nin çok önemli rolü olduğunu söyledi.

Takımın başarından başarıya koştuğunu aktaran Turan, "Iğdır, sporu seven, tarım, ticaret ve spor kenti. 1990 metrekarelik kapalı alanda 2 bin 750 metrekarelik bir tesis yapılacak. Tekvandodan tutun basketbola birçok alanda hizmet verecek. Gençlerimizin müthiş bir ilgisi var." ifadelerini kullandı.

Turan, sporu tabana yaymak için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz'ün ciddi destek verdiğini belirterek, şunları dile getirdi:

"Biz vatanımız ve milletimiz için çalışıyoruz. Kötü şeylerle de şerle de mücadele ediyoruz. Bunların en başında madde bağımlılığıyla, dijital bağımlılıkla mücadele ediyoruz. Biz bunu alt etmenin en güzel yolu olarak sporu görüyoruz. İlimizde güzel bir spor teşkilatı var, ulusal ve uluslararası arenada çok ciddi başarılar elde ediyoruz. Kick bokstan güreşe, basketbola her alanda Iğdır ses vermeye başladı. Dağcılık sporlarında iddiamızı gösteriyoruz. Son dönemde dağcılık sporlarında da ve dağcılığa olan ilgide de müthiş bir teveccüh var."

Su sporları alanında da kentin potansiyelinin olduğuna değinen Turan, su sporlarında kentin ismini duyurmak için gayret edeceklerini sözlerine ekledi.

Temel atma törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, protokol üyeleri ve sporcular katıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.