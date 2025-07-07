Iğdır'da 5. Kayısı Cup Tenis Turnuvası başladı

Iğdır'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alagöz Holding Kayısı Cup Tenis Turnuvası, 54 şehirden 210 sporcunun katılımıyla başladı.



Valilik ve Türkiye Tenis Federasyonunca, Alagöz Holding sponsorluğunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvanın açılışına, Vali Ercan Turan, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, tenis sporcuları ve vatandaşlar katıldı.



Vali Ercan Turan ile Gençlik ve Spor Müdür Vekili Erol Bayat, milli sporcular Alp Kemal Aksoy, Mustafa Sancaklıoğlu, Alpay Güler ve Nihat Özsular'la gösteri maçı yaptı.

Final müsabakaları 12 Temmuz'da oynanacak turnuvaya, 54 şehirden 210 sporcu katılıyor.Vali Turan, hüzünlü bir gün geçirdiklerini söyledi.Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerlere rahmet dileyen Turan, "Bu memleket nice yiğitleri bağrından çıkartıyor, hüzünlüyüz. Bu noktada kederli ailelerine de başsağlığı diliyoruz. Vatan sağ olsun diyoruz. Vatanımız inşallah aziz olsun." dedi.Turnuvanın her sene geleneksel olarak düzenlendiğini anımsatan Turan,diye konuştu.Gençlik ve Spor Bakanlığının sporu tabana yayma projesiyle tenisin bugün her yerde oynandığına işaret eden Turan, şunları kaydetti: