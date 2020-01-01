Ibaka: "Tekrar şampiyon olmaya hazırız"

Toronto Raptors forveti Serge Ibaka, Raptors'ın şampiyonluğu tekrarlama şansından bahsetti.



Raptors, geçtiğimiz günlerde, aylar sonra ilk kez antrenmana döndü ve bu antrenmanda, her zaman açık sözlülüğüyle bilinen Ibaka, medyayla çeşitli konularda konuştu.



Bu konulardan biri, Raptors'ın bu sezon tekrar NBA şampiyonu olma şansı üzerineydi ve beklendiği gibi, Ibaka oldukça iyimserdi:



"Biz kendimize inanıyoruz. Deneyimimiz var, şampiyonluk zihniyeti zaten var, kendimize güvenimiz var. İşe başlama zamanı. Biz hazırız."



