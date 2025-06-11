Hipodrom.com ile TJK arasında Yarış Sponsorluğu anlaşması

Hipodrom.com ile Türkiye Jokey Kulübü arasında, yarış ikramiyelerine direkt olarak katkıda bulunmak suretiyle atçılık sektörüne destek olmak amacıyla bir Yarış Sponsorluğu anlaşması imzalandı.Anlaşmaya göre 29.06.2025 tarihinde İstanbul'da; 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının start alacağı 1600 metre çim pistteki Haliç Koşusu (G1) ve 3 yaşlı safkan Arap taylarının katılacağı 1200 metre sentetik pistteki KV-6 koşu Hipodrom.com sponsorluğunda gerçekleştirilecek.Böylece, söz konusu tarihteki koşuların yarış ikramiyelerine sponsorluk ikramiyesi eklenerek atçılarımızın yarış ikramiyesi gelirlerine katkı sağlanması hedeflendi.