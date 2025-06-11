10 Haziran
Finlandiya-Polonya
2-1
10 Haziran
Sırbistan-Andora
3-0
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
1-1
10 Haziran
San Marino-Avusturya
0-4
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
2-0
10 Haziran
Hollanda-Malta
8-0
10 Haziran
Japonya-Endonezya
6-0
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
1-2
10 Haziran
Bolivya-Şili
2-0
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Hipodrom.com ile TJK arasında Yarış Sponsorluğu anlaşması

TJK ile Hipodrom.com arasında yarış ikramiyelerine direkt olarak katkıda bulunmak suretiyle atçılık sektörüne destek olmak amacıyla bir Yarış Sponsorluğu anlaşması imzalandı.

calendar 11 Haziran 2025 01:03
Hipodrom.com ile TJK arasında Yarış Sponsorluğu anlaşması
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Hipodrom.com ile Türkiye Jokey Kulübü arasında, yarış ikramiyelerine direkt olarak katkıda bulunmak suretiyle atçılık sektörüne destek olmak amacıyla bir Yarış Sponsorluğu anlaşması imzalandı.

Anlaşmaya göre 29.06.2025 tarihinde İstanbul'da; 3+ yaşlı safkan İngiliz atlarının start alacağı 1600 metre çim pistteki Haliç Koşusu (G1) ve 3 yaşlı safkan Arap taylarının katılacağı 1200 metre sentetik pistteki KV-6 koşu Hipodrom.com sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Böylece, söz konusu tarihteki koşuların yarış ikramiyelerine sponsorluk ikramiyesi eklenerek atçılarımızın yarış ikramiyesi gelirlerine katkı sağlanması hedeflendi.




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