Hidrosefali ve akondroplazi hastası Hasan, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Kayseri'de doğuştan tek böbrek ile dünyaya gelen ve hidrosefali (beyinde su toplaması) ve 123 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası Hasan Ergil (16), halter için antrenörünün bir restoranda yemek yediği sırada keşfedildi. Haltere başladıktan 1,5 yıl sonra 80 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Tek böbreği ile kilogramlarca ağırlığı sırtlayan Ergil, yeniden Türkiye şampiyonu olarak dünya şampiyonasına katılıp, Türk bayrağını dalgalandırmanın hayalini kuruyor. Ergil, "Doğuştan tek böbrek ile doğdum. Arkadaşlarım; 'Senin boyun kısa nasıl yapacaksın?' dediler. Ben de 'Ne olacak yaparım' dedim. Ümidimi kestiğim hiçbir an olmadı. Şu an Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Yeniden şampiyon olup milli takımın dünya şampiyonası kampına katılmak istiyorum. Spor engel tanımaz" dedi.
Kayseri'de doğuştan tek böbrek ile dünyaya gelen ve hidrosefali (beyinde su toplaması) ve 123 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası Hasan Ergil (16), halter için antrenörünün bir restoranda yemek yediği sırada keşfedildi. Ergil'i 2023 yılında bir restoranda antrenörü, yemek yerken gördü. Ailesi ile konuşup haltere başlayan Ergil, geçen yıl 31 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. Sporcu, katıldığı yarışmada 80 kilogram kaldırarak, 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı ilk yarışmasında şampiyon olan Ergil, önümüzdeki günlerde Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yeniden şampiyon olarak, milli takımın dünya şampiyonası kampına katılmayı ve Türk Bayrağı'nı orada da dalgalandırmanın haylini kuruyor.
'AİLEM DESTEKLEDİ'
Kayseri Spor Lisesi'nde öğrenim gördüğünü söyleyen Hasan Ergil, "Doğuştan tek böbrek ile doğdum. Kafamda da şant takılı. Hidrosefali hastasıyım. Okul çıkışında yemek yemeye gittiğim yerde Buse ve Gökhan hocalarım ile karşılaştım. Bana bu spora başlamamı tavsiye ettiler. Bu şekilde başladım. Başladıktan kısa bir süre sonra Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 80 kilogram kaldırarak şampiyon oldum. Haftada 6 gün 2,5 saat antrenman yapıyorum. Ailem de bu spora başlamamdan dolayı mutlu oldu. Beni desteklediler" diye konuştu.
'BOYUN KISA YAPAMAZSIN DEDİLER'
Arkadaşlarının halterde başarılı olamayacağını söylediğini belirten Ergil, "Ortaokuldan arkadaşlarım 'senin boyun kısa nasıl yapacaksın?' dediler. Ben de 'ne olacak yaparım' dedim. Ailem bu süreçte çok desteklediler. Hayallerimi soran olmadı. Ümidimi kestiğim hiçbir an da olmadı. Şu an Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Yeniden şampiyon olup milli takımın dünya şampiyonası kampına katılmak. Halterde de Naim Süleymanoğlunu örnek alıyorum. Benim durumumda olanlar bir sporla ilgilenesinler. Spor engel tanımaz" şeklinde konuştu.
BUSE YILMAZ: YEMEK YERKEN KEŞFETTİK
Antrenör Buse Yılmaz ise, "Gökhan Taşçı hocam ile birlikte Hasan'ı yemek yerken keşfettik. Akonderepalazi olarak geçiyor. Şu an Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Daha önce orada şampiyon olmuştu. Yeniden şampiyon olarak dünya şampiyonasına kampına katılacak. Çalışmalar devam ediyor. Hasan her gün antrenmana geliyor. Hafta sonu da Pazar günü geliyor. Sadece 1 gün dinleniyor. Yemek yerken Hasan'ın fiziki olarak bedeni dikkatimi çekti. Elleri çok dikkatimi çekmişti. Gökhan hocama söyledim. Yemek yediğimiz yerde kuzeni çalışıyormuş. Onunla iletişime geçip ardından ailesi ile görüştük ve Hasan'ı ikna ettik. Böylelikle haltere başladı. Hasan hem tek böbrekli hem de kafasında şant var" dedi.
Kayseri'de doğuştan tek böbrek ile dünyaya gelen ve hidrosefali (beyinde su toplaması) ve 123 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası Hasan Ergil (16), halter için antrenörünün bir restoranda yemek yediği sırada keşfedildi. Ergil'i 2023 yılında bir restoranda antrenörü, yemek yerken gördü. Ailesi ile konuşup haltere başlayan Ergil, geçen yıl 31 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. Sporcu, katıldığı yarışmada 80 kilogram kaldırarak, 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı ilk yarışmasında şampiyon olan Ergil, önümüzdeki günlerde Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yeniden şampiyon olarak, milli takımın dünya şampiyonası kampına katılmayı ve Türk Bayrağı'nı orada da dalgalandırmanın haylini kuruyor.
'AİLEM DESTEKLEDİ'
Kayseri Spor Lisesi'nde öğrenim gördüğünü söyleyen Hasan Ergil, "Doğuştan tek böbrek ile doğdum. Kafamda da şant takılı. Hidrosefali hastasıyım. Okul çıkışında yemek yemeye gittiğim yerde Buse ve Gökhan hocalarım ile karşılaştım. Bana bu spora başlamamı tavsiye ettiler. Bu şekilde başladım. Başladıktan kısa bir süre sonra Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 80 kilogram kaldırarak şampiyon oldum. Haftada 6 gün 2,5 saat antrenman yapıyorum. Ailem de bu spora başlamamdan dolayı mutlu oldu. Beni desteklediler" diye konuştu.
'BOYUN KISA YAPAMAZSIN DEDİLER'
Arkadaşlarının halterde başarılı olamayacağını söylediğini belirten Ergil, "Ortaokuldan arkadaşlarım 'senin boyun kısa nasıl yapacaksın?' dediler. Ben de 'ne olacak yaparım' dedim. Ailem bu süreçte çok desteklediler. Hayallerimi soran olmadı. Ümidimi kestiğim hiçbir an da olmadı. Şu an Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Yeniden şampiyon olup milli takımın dünya şampiyonası kampına katılmak. Halterde de Naim Süleymanoğlunu örnek alıyorum. Benim durumumda olanlar bir sporla ilgilenesinler. Spor engel tanımaz" şeklinde konuştu.
BUSE YILMAZ: YEMEK YERKEN KEŞFETTİK
Antrenör Buse Yılmaz ise, "Gökhan Taşçı hocam ile birlikte Hasan'ı yemek yerken keşfettik. Akonderepalazi olarak geçiyor. Şu an Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Daha önce orada şampiyon olmuştu. Yeniden şampiyon olarak dünya şampiyonasına kampına katılacak. Çalışmalar devam ediyor. Hasan her gün antrenmana geliyor. Hafta sonu da Pazar günü geliyor. Sadece 1 gün dinleniyor. Yemek yerken Hasan'ın fiziki olarak bedeni dikkatimi çekti. Elleri çok dikkatimi çekmişti. Gökhan hocama söyledim. Yemek yediğimiz yerde kuzeni çalışıyormuş. Onunla iletişime geçip ardından ailesi ile görüştük ve Hasan'ı ikna ettik. Böylelikle haltere başladı. Hasan hem tek böbrekli hem de kafasında şant var" dedi.
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