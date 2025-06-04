Hidrosefali ve akondroplazi hastası Hasan, dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Kayseri'de doğuştan tek böbrek ile dünyaya gelen ve hidrosefali (beyinde su toplaması) ve 123 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası Hasan Ergil (16), halter için antrenörünün bir restoranda yemek yediği sırada keşfedildi. Haltere başladıktan 1,5 yıl sonra 80 kilogramda Türkiye şampiyonu oldu. Tek böbreği ile kilogramlarca ağırlığı sırtlayan Ergil, yeniden Türkiye şampiyonu olarak dünya şampiyonasına katılıp, Türk bayrağını dalgalandırmanın hayalini kuruyor. Ergil,dedi.Kayseri'de doğuştan tek böbrek ile dünyaya gelen ve hidrosefali (beyinde su toplaması) ve 123 santimetre boyundaki akondroplazi (cücelik) hastası Hasan Ergil (16), halter için antrenörünün bir restoranda yemek yediği sırada keşfedildi. Ergil'i 2023 yılında bir restoranda antrenörü, yemek yerken gördü. Ailesi ile konuşup haltere başlayan Ergil, geçen yıl 31 Mayıs'ta Ankara'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'na katıldı. Sporcu, katıldığı yarışmada 80 kilogram kaldırarak, 49 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Katıldığı ilk yarışmasında şampiyon olan Ergil, önümüzdeki günlerde Kırıkkale'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'nda yeniden şampiyon olarak, milli takımın dünya şampiyonası kampına katılmayı ve Türk Bayrağı'nı orada da dalgalandırmanın haylini kuruyor.Kayseri Spor Lisesi'nde öğrenim gördüğünü söyleyen Hasan Ergil,diye konuştu.Arkadaşlarının halterde başarılı olamayacağını söylediğini belirten Ergil,şeklinde konuştu.Antrenör Buse Yılmaz ise,dedi.