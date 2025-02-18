Miami Heat yıldızı Tyler Herro, takımın eski oyuncusu Jimmy Butler'ın formasını emekli etmemesi gerektiğini açıkladı.



Heat, yıldız oyuncu Butler ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir döneme adım atıyor. Butler'ın takımdan ayrılış süreci sancılı geçmiş ve sonunda Golden State Warriors'a takas edilerek, karşılığında Andrew Wiggins ve Kyle Anderson gibi isimler Heat kadrosuna katılmıştı. Ancak Butler, organizasyonun tarihine adını altın harflerle yazdırabilecek potansiyele sahip olmasına rağmen, takımdan ayrılış şekli nedeniyle Miami Heat tarafından büyük bir vefa ile anılmayabilir.



Takımın yeni liderlerinden Herro, Butler'ın gidişine dair açıklamalarda bulundu ve Miami'nin 22 numaralı formasını yeni transfer Andrew Wiggins'e vermesini değerlendirdi.



Herro, Butler'ın kulüp tarihinde önemli bir yer tuttuğunu kabul etse de formasının emekli edilmesi gerektiğine inanmadığını belirtti:



"Jimmy kesinlikle bir Heat efsanesi, bunu inkâr edemem. Ancak son birkaç ayda yaşananlar göz önüne alındığında, 22 numaralı formanın yeniden giyilebileceğini düşünüyorum."



Butler, Miami formasıyla 5.5 sezonda 21.0 sayı, 6.0 ribaund ve 5.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Takımı her sezon Playoff'a taşıyan yıldız oyuncu, iki kez NBA Finalleri'ne ve bir kez Konferans Finalleri'ne çıkma başarısı gösterdi.



Ancak tüm bu bireysel ve takım başarıları, Dwyane Wade, LeBron James, Shaquille O'Neal, Chris Bosh ve Alonzo Mourning gibi isimlerin Heat tarihindeki yerini sarsmaya yetmedi. Butler'ın sahadaki katkıları unutulmayacak olsa da, Kaseya Center'daki emekli formalar arasına girip girmeyeceği büyük bir soru işareti olarak kalacak.



