Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini buluyor

Hentbolda Erkekler Süper Kupa mücadelesinde geçen sezonun şampiyonu Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, 27 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini buluyor
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21 Eylül 2023 14:23
Hentbolda Erkekler Süper Kupa maçının tarihi belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olan Beykoz Belediyespor ile HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Safi Çimento, Süper Kupa maçında karşı karşıya gelecek.

Maç, İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde 27 Eylül Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.

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