Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon Polatlı Belediyesi SK

Hentbol Kadınlar 1. Lig'inde 2024-2025 sezonu şampiyonu Polatlı Belediyesi SK oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Kadınlar 1. Ligi'nde şampiyon Polatlı Belediyesi SK
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06 Nisan 2025 18:52
Hentbol Kadınlar 1. Lig 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa Polatlı Belediyesi SK ulaştı.

Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda düzenlenen Dörtlü Final'de Polatlı Belediyesi SK, Odunpazarı GSK'yi 26-22, Aksaray Belediyesi SK'yi de 30-29 yendi. Tekirdağ CTE SK ile 22-22 berabere kalan Polatlı Belediyesi SK, organizasyonu 5 puanla birinci sırada tamamladı.

Tekirdağ CTE SK'yi 22-17, Aksaray Belediyesi SK'yi 30-26 yenen Odunpazarı GSK ise 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Şampiyon Polatlı Belediyesi SK ile ikinci Odunpazarı GSK, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.

Kadınlar 1. Lig'i Tekirdağ CTE SK üçüncü, Aksaray Belediyesi SK ise dördüncü bitirdi.

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