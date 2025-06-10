10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
5-073'
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Hastalığını yenmek için başladı Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Konya'da yaşayan Tahir Efe Şahin, serebral paisi hastalığına iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek.

calendar 10 Haziran 2025 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hastalığını yenmek için başladı Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Konya'da serebral palsi hastalığına iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde başarılı bir performans ortaya koyan Tahir Efe Şahin, uluslararası iki turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Koluyla bacaklarını etkileyen hastalığı nedeniyle ameliyat olan 12 yaşındaki Tahir Efe Şahin, ailesinin yönlendirmesiyle masa tenisine başladı.

Hastalığının ilerlemesine engel olan masa tenisinde önemli başarılara imza atan Tahir Efe, 3 yıllık profesyonel sporculuk hayatıyla çevresine de örnek oluyor.


Tüm kupa ve madalyalara talip

Karatay Belediyespor sporcusu Tahir Efe Şahin, AA muhabirine, sağlığı için gönül verdiği sporda başarılı olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Küçükken bacağındaki rahatsızlık nedeniyle yürüyemediğini anlatan Tahir Efe, "Ameliyat olduktan sonra babam, masa tenisi sporunun bacaklarıma iyi geleceği tavsiyesi alıp spora yazdırdı. Hastalığımın gittikçe artacağı öngörülüyordu ancak masa tenisi bir kez daha ameliyat olmamı engelledi." dedi.

Artık sağlıklı bireyler gibi hareket edebildiğini anlatan Tahir Efe, tüm kupa ve madalyalara talip olduğunu dile getirdi.

"Yürümesi için başladığı masa tenisinden bir milli sporcu çıktı"

Antrenör Muhammed Huzeyfe Kılınç da Tahir Efe'nin spora başladığında bacaklarının üst kısmının dar olduğunu, buna bağlı olarak da sol ayağını yan bastığını anlattı.

Teniste zaman geçirdikçe Tahir Efe'nin fiziki durumunun düzeldiğini aktaran Kılınç, "Doktorlar Tahir Efe'nin yürüyemeyeceğini, yeniden bir operasyon geçirse de tam düzelmeyeceğini ve ilerleyen yaşlarda da zorluk yaşayacağını söylemiş. Masa tenisine başlayan Tahir Efe'nin hastalığında ön görülen ilerleme durumu gerçekleşmedi. Şu anda yeniden ameliyat olma gereksinimi ortadan kalktı." diye konuştu.

Kılınç, Tahir Efe'nin masa tenisinde başarılı bir kariyer sahibi olmak istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük yaş gruplarının arasında gittiği Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu. Ardından 24-25 Mayıs'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda da teklerde ve çiftlerde şampiyon oldu. Büyük bir başarı elde ederek milli takıma seçilmeye hak kazandı. Çekya'da 19 Haziran'da düzenlenecek turnuvada ülkemizi temsil edecek. İstanbul'da 5-7 Temmuz'da düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası'na da katılmaya hak kazandı. Yürümesi için başladığı masa tenisinden bir milli sporcu çıktı. İleride de 2028 olimpiyatlarına katılmayı hedefliyor."


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.