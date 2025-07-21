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Hansen Yang: "Babam bana 'sakın şişmanlama' dedi"

Portland Trail Blazers'ın 2.06'lık Çinli çaylağı Yang Hansen, basketbola başlama hikayesini Washington Post'tan Ben Golliver'a verdiği röportajda anlattı.

calendar 21 Temmuz 2025 12:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Hansen Yang: 'Babam bana 'sakın şişmanlama' dedi'
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Portland Trail Blazers'ın 2.06'lık Çinli çaylağı Yang Hansen, basketbola başlama hikayesini Washington Post'tan Ben Golliver'a verdiği röportajda anlattı.

Memphis Grizzlies tarafından 16. sıradan draft edilen ve ardından Portland'a takaslanan Yang, Summer League'de yalnızca fiziğiyle değil, oyun görüşü ve şut yeteneğiyle de dikkat çekti.

"Okulda iyi değildim, biraz da şişmandım. Babam bana spor yapmamı, ne yapmak istediğimi bulmamı ve kilo vermemi söyledi. 'Sakın şişmanlama,' dedi," şeklinde konuşan Hansen, basketbol öncesinde masa tenisi, yüzme ve tekvando gibi sporları da denediğini ifade etti.


4 maçta forma giyen Hansen, maç başına 10.8 sayı, 5 ribaund ve 3.75 asist ortalamaları yakaladı. Şut yüzdesi ise %45.7 oldu.

Yang Hansen, Yao Ming ve Yi Jianlian'dan sonra ilk turda draft edilen üçüncü Çinli oyuncu unvanına sahip. Yao Ming Hall of Fame'e seçilmiş, Yi ise kısa süren bir NBA kariyeri yaşamıştı. Hansen ise, bir gün NBA şampiyonluğu yüzüğü kazanan ilk Çinli oyuncu olma potansiyeline sahip.

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