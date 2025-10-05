Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg, sahasında Mainz 05'i konuk etti. Volksparkstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.



Hamburg'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sambi Lokonga, 9 ve 61. dakikalarda Rayan Philippe ve 52. dakikada Jean-Luc Dompe kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Hamburg ligdeki puanını 8'e çıkartarak 8. sıraya tırmandı. Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Mainz ise ligdeki 4. mağlubiyetini yaşarken 4 puanla 16. sırada milli araya girdi.



Ligde gelecek hafta Hamburg, Leipzig'e konuk olacak. Mainz, Leverkusen'i konuk edecek.