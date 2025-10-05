05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
0-0DA
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
1-1
05 Ekim
Le Havre-Rennes
2-2
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
4-0
05 Ekim
Fiorentina-Roma
1-2
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
2-1
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
1-2
05 Ekim
AS Monaco-Nice
2-2
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
0-062'
05 Ekim
Strasbourg-Angers
5-0
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
3-2
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
2-1
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
1-263'
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
0-2
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
4-0
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
1-0DA
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
2-1
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
0-0
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
5-0
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
1-0
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
0-025'
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
4-1
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
2-1
05 Ekim
Everton-C.Palace
2-1
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
2-0
05 Ekim
Wolves-Brighton
1-1
05 Ekim
Brentford-M.City
0-1
05 Ekim
Alaves-Elche
3-1
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Hamburg, Mainz'ı sahadan sildi!

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg, sahasında Mainz 05'i 4-0 mağlup etti.

calendar 05 Ekim 2025 20:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Hamburg, Mainz'ı sahadan sildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Bundesliga'nın 6. haftasında Hamburg, sahasında Mainz 05'i konuk etti. Volksparkstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Hamburg'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sambi Lokonga, 9 ve 61. dakikalarda Rayan Philippe ve 52. dakikada Jean-Luc Dompe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hamburg ligdeki puanını 8'e çıkartarak 8. sıraya tırmandı. Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden biri olan Mainz ise ligdeki 4. mağlubiyetini yaşarken 4 puanla 16. sırada milli araya girdi.

Ligde gelecek hafta Hamburg, Leipzig'e konuk olacak. Mainz, Leverkusen'i konuk edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
4 Göztepe 8 3 5 0 10 2 14
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 4 2 6 6 7
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
