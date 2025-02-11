Halkbank, Şampiyonlar Ligi'nde Allianz Milano'yu ağırlıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 12 Şubat Çarşamba günü İtalya'nın Allianz Milano ekibini konuk edecek.



TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 17.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı Sırp Tomislav Popovic ile Bulgar Konstantin Yovchev hakem ikilisi yönetecek.



Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hollandalı smaçör Dick Kooy, rakiplerini de maçın anlamını da iyi bildiklerini ve kazanmak için sahada her şeyi yapacaklarını söyledi.



Türk smaçör İzzet Ünver de iki ayaklı bir eleme turu oynayacaklarının bilincinde olduklarını ve ona göre mücadele edeceklerini ifade etti.



Brezilyalı smaçör Yoandy Leal ise avantaj sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.







