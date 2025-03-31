Indiana Pacers'ın yıldız oyun kurucusu Tyrese Haliburton, 2024-25 NBA MVP yarışıyla ilgili olarak artık tartışmalara son verilmesi gerektiğini ve kazananın netleştiğini söyledi.



Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Shai Gilgeous-Alexander ve Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic arasında geçen kıyasıya mücadelede Haliburton, Shai'nin MVP ödülünü kazanması gerektiğini açıkça belirtti. Haliburton, bir oyuncu oylaması yapıldığı takdirde de Gilgeous-Alexander'ın açık ara kazanacağını düşündüğünü ifade etti:



"Ben, en iyi takımın en iyi oyuncusunun her zaman MVP'yi kazanması gereken bir dönemde büyüdüm. Bence bizim dönemimiz biraz bundan uzaklaşıyor ama bu da sorun değil, çünkü Jokic ve diğerlerinin ödülü kazandıklarında bunu hak ettikleri de doğru," diyen Haliburton, "Ancak Oklahoma City Thunder ligin en iyi derecesine sahip olmasaydı bile Shai yine MVP olurdu. Üstelik ligin en iyi derecesine sahip olması, bu seçimi daha da kolay hale getiriyor. Oy kullanma hakkım yok ama oyuncular arasında bir anket yapılsa, eminim Shai kazanırdı." şeklinde konuştu.



Bu sezon Jokic, kariyerinin en iyi istatistiklerini yakalayarak 29.3 sayı, 12.8 ribaund ve 10.2 asist ortalamaları tutturdu.



Ancak, Thunder Batı Konferansı'nda 62-12'lik bir dereceyle liderlik koltuğunda oturuyor ve Gilgeous-Alexander'ın 32.9 sayı, 5.1 ribaund ve 6.3 asistlik performansı, onu ödül için en güçlü aday haline getiriyor.



