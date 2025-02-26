Gürcan Bilgiç: "Mourinho'ya ırkçı diyen utanmazdır"

Gürcan Bilgiç, Jose Mourinho'nun sözlerine 'ırkçılık' diyenleri ağır sözlerle eleştirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Gürcan Bilgiç: 'Mourinho'ya ırkçı diyen utanmazdır'
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26 Şubat 2025 08:58
Sabah gazetesi yazarı Gürcan Bilgiç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 0-0 biten Galatasaray derbisi sonrası sözlerini ve sonrasındaki tartışmaları yorumladı.

Gürcan Bilgiç, Mourinho'nun sözleri hakkında, "Irkçı demek en kibar anlatımla utanmazlıktır." yorumunu yaptı.

İşte Gürcan Bilgiç'in satırları:

"'Şık değil' denilebilir, 'Yanlış ifade etti' de söylenebilir. Ama 'Irkçı' demek en kibar anlatımla utanmazlıktır.

G.Saray iletişimi gündemi ele geçirip, değiştirip kulübün içinde bulunduğu zor süreci, yetersizlikleri kamuoyundan saklamanın peşinde.

Yabancı hakem belli oldu, 'İstemeyiz' diyemediler. 'Lisansı var mı' diye sordular. Mourinho'nun ''Yabancı hakemin yönettiği son 7 maçı kazanamadılar'' eleştirisine cevap veremediler.

Manşetlerde 'Avrupa aslanı' diye anılırken, şimdi 'Mayıslar bizimdir' söylemine geri döndü.

Şampiyonlar Ligi'nde tek puan alamayan Young Boys'a, Avrupa Ligi'nde yaş ortalaması 22 olan bir takıma elendiler. Kendi sahalarında 50 bin taraftarı önünde kazanıp, puan farkını 9'a çıkarıp, şampiyonluklarını ilan edecekleri maçı tek isabetli şutla tamamlayıp bunu 'Başarı- Akıl' olarak sunmaya çalışıyorlar."


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