Greenwood coştu, Marsilya evinde kazandı!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Olimpik Marsilya ile Le Havre karşı karşıya geldi.



Veledrome Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Olimpik Marsilya 6-2 kazandı.



Olimpik Marsilya'ya galibiyeti getiren golleri, ilki penaltıdan olmak üzere 4'ünü 35, 67, 72 ve 76. dakikalarda Mason Greenwood kaydetti. Kalan 2 golü 88'de Robinio Vaz ve 90+5'te Michael Murillo kaydetti. Le Havre'ın gollerini ise 24'te Yassine Kechta ve 90+2. dakikada Abdoulaye Toure'nin ayağından geldi.



Le Havre'da Gautier Lloris 34. dakikada kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Marsilya, ligdeki puanını 18'e çıkararak liderliğe yükseldi. Le Havre ise 6 puanda kaldı.



Olimpik Marsilya ligin gelecek haftasında Lens ile deplasmanda karşılaşacak. Le Havre ise Auxerre'e konuk olacak.







