28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-0DA
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0DA
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-162'
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
1-167'
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
1-0DA
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-190'
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
1-1DA
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-126'
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-1DA
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-0DA
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Göztepe yenilgisiz yoluna devam etti

Göztepe, Eyüpspor'la 0-0 berabere kalıp yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

calendar 28 Eylül 2025 15:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe yenilgisiz yoluna devam etti
Süper Lig'in 7'nci haftasında İstanbul'da Eyüpspor'la karşı karşıya gelen Göztepe sahadan golsüz beraberlikle ayrılıp hem 1 puanı hanesine yazdırdı hem de yenilmezlik serisini sürdürdü. Süper Lig'de son olarak gecen sezonun 37'nci haftasında evinde şampiyon Galatasaray'a 2-0'lık skorla boyun eğen Göztepe, ardından oynadığı 8 müsabakada da mağlubiyet almadı. Geçen yıl son hafta Kasımpaşa'yı dış sahada 2-1 yenen Göztepe, bu sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Avrupa hedefiyle yola çıkan Göz-Göz oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek şu ana kadar taraftarına yenilgi üzüntüsü yaşatmadı.

İlk hafta deplasmanda Çaykur Rizespor'u gurbette 3-0 yenerek sezona başlayan Göztepe, 2'nci hafta Fenerbahçe ile sahasında golsüz berabere kaldı, 3'üncü haftada Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Sarı-kırmızılılar 4'üncü haftada İzmir'de Konyaspor, 5'inci haftada Kayseri'de Kayserispor'la 1-1 berabere kaldı. Geçen hafta ise Gürsel Aksel Stadı'da Beşiktaş'ı 3-0 yenip flaş bir galibiyet alan Göztepe, Eyüpspor'la yenişemedi. Geride kalan 7 maçta 13 puan toplamayı başaran Göztepe haftayı üst sıralarda tamamladı.

"SAVUNMADA GAYET İYİYİZ"


Teknik Direktör Stanimir Stoilov hücumda sıkıntılarının devam ettiğini söyledi. Bu maçta da iyi bir savunma yaptıklarını belirten Bulgar teknik adam, "Bizi zor bir maçın beklediğini biliyordum. Eyüpspor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Savunmada iyi organize olduğumuzu, takım olarak savunmayı iyi bir şeklide yaptığımızı düşünüyorum. 90 dakika boyunca fırsatlar yakaladık ama bunları değerlendiremedik. Son 2-3 dakikada duran toplarda rakibe pozisyonlar verdik" dedi.

"HÜCUMDA SIKINTILARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Stoilov maçın son anlarında sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Hücumda da yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremiyoruz. Önde oynayan oyuncularımızın daha öz güvenli olmaları ve pozisyonlarda daha iyi kararlar vermeleri gerekiyor. Kazandığımız maçlarda da birçok fırsatı değerlendiremedik. Bunu geliştirmeliyiz. Çok iyi bir şekilde çalışmaya devam etmeli ve sonuçlandırmalarda daha iyi olmalıyız" diye konuştu.

JUNIOR OLAITAN SAKATLANDI

Göztepe'nin orta sahadaki beyni olan Beninli orta saha Junior Olaitan'ın sakatlanması ise teknik ekibi sıkıntıya soktu. Maçtan önce darbeye bağlı sakatlık yaşadığı açıklanan Olaitan, Eyüpspor müsabakasının kafilesine dahil edilmedi. Tedavisine başlanan 23 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki hafta iç sahada oynanacak Başakşehir ve diğer hafta deplasmandaki Alanyaspor karşlışmalarına yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Performansıyla henüz ilk haftalardan dikkat çeken Olaitan, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 maçta 443 dakika süre alıp 1 de gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
