Göztepe'nin Avrupa yolunda içi yandı

Süper Lig'de geçen hafta evinde küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, Türkiye Kupası'nı Galatasaray'ın kazanmasıyla büyük avantajı kaçırdı. Hatayspor önünde evinde 2 puan kaybeden Göztepe'nin Avrupa yolunda adeta içi yandı.



Şampiyonluğa yaklaşıp ligi ilk ikide bitirmesi garanti olan Galatasaray'ın kupayı da kazanmasıyla bu sezonu 5'inci tamamlayan takım UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanırken, Göz-Göz bitime 3 hafta kala bu sıranın 4 puan gerisinde kaldı. 47 puanla 7'nci basamakta yer alan Göztepe, 6'ncı Eyüpspor'u 1 puan, 5'inci Başakşehir'i ise 4 puan geriden takibini sürdürdü.



Kalan 3 maçta Çaykur Rizespor (D), Galatasaray ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Sarı-kırmızılıların matematiksel olarak Avrupa şansı sürerken, maç fazlası olan Eyüpspor'un 2 maçı kaldı. Şu an Avrupa için en avantajlı ekip konumunda olan Başakşehir ise Kasımpaşa (D), Adana Demirspor ve Galatasaray'la (D) oynayacak.



Geride kalan tüm maçlarını kazanmayı hedefleyen Göztepe, özellikle Başakşehir'in 1 mağlubiyet ve beraberlik almasını bekleyecek. Göztepe ve Başakşehir arasında ikili averajda ise eşitlik söz konusu olurken, Göztepe genel averajda rakibini geçmiş durumda. Ligde 3'üncü Beşiktaş ve 4'üncü Samsunspor ise Galatasaray'ın kupayı almasıyla önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına gitmeyi garantiledi.



