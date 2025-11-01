01 Kasım
Galatasaray-Trabzonspor
0-039'
01 Kasım
Göztepe-Gençlerbirliği
1-0
01 Kasım
Auxerre-Marsilya
23:05
01 Kasım
AS Monaco-Paris FC
21:00
01 Kasım
Cremonese-Juventus
22:45
01 Kasım
SSC Napoli-Como
0-043'
01 Kasım
Udinese-Atalanta
1-0
01 Kasım
Real Madrid-Valencia
23:00
01 Kasım
Real Sociedad-Athletic Bilbao
0-012'
01 Kasım
Atletico Madrid-Sevilla
3-0
01 Kasım
Villarreal-Rayo Vallecano
4-0
01 Kasım
Liverpool-Aston Villa
23:00
01 Kasım
Tottenham-Chelsea
0-013'
01 Kasım
N. Forest-M. United
2-2
01 Kasım
Fulham-Wolves
3-0
01 Kasım
C.Palace-Brentford
2-0
01 Kasım
Burnley-Arsenal
0-2
01 Kasım
Brighton-Leeds United
3-0
01 Kasım
Bayern Munih-Leverkusen
0-013'
01 Kasım
Union Berlin-Freiburg
0-0
01 Kasım
St. Pauli-Mönchengladbach
0-4
01 Kasım
RB Leipzig-VfB Stuttgart
3-1
01 Kasım
Mainz 05-Werder Bremen
1-1
01 Kasım
FC Heidenheim-E. Frankfurt
1-1
01 Kasım
Serik Belediyespor-A.Demirspor
3-082'
01 Kasım
Ümraniye-Sivasspor
1-0
01 Kasım
Keçiörengücü-Sarıyer
3-0
01 Kasım
Ajax-SC Heerenveen
1-1

Göztepe, iki maç sonra uyandı; Volkan Demirel mağlubiyetle başladı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti ve 2 maçlık mağlubiyet serisi son buldu. Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel ise ilk maçından puansız ayrıldı.

01 Kasım 2025 18:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe, iki maç sonra uyandı; Volkan Demirel mağlubiyetle başladı






Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü, 45+1. dakikada Juan kaydetti.


İkinci yarıda başka gol sesi çıkmazken Göztepe, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Gençlerbirliği ise ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı.  

Bu sonuçla birlikte 19 puana ulaşan Göztepe, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya yerleşti. Ligde 7. mağlubiyetini alan Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada konumlandı. 

Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise Başakşehir'i ağırlayacak.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Karşılaşmanın 29. dakikasında Göztepe, Juan'ın golüyle öne geçti. Orta alandan gelişen atakta Efkan'ın sol kanada gönderdiği pası kontrol eden Cherni, ceza sahasına ortasını yaptı. Goutas'ın kafasından arka direğe seken topa iyi yükselen Juan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak pozisyon, potansiyel elle oynama gerekçesiyle VAR incelemesine alındı.

30. dakikada yapılan incelemenin ardından VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Yasin Kol, pozisyonu yeniden değerlendirdi. Juan'ın topa eliyle müdahale ettiği tespit edilince gol iptal edildi. Böylece Göztepe'nin 29. dakikadaki golü geçerlilik kazanmadı.

JUAN, GÖZTEPE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

İlk yarının son anlarında Göztepe bir kez daha gol sevinci yaşadı. 45+1. dakikada sol kanattan gelişen atakta Miroshi'nin kale alanına yaptığı ortada topa yükselen Juan, bu kez kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Göztepe'yi 1-0 öne geçirdi.

VOLKAN DEMİREL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Hüseyin Eroğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'i getiren Gençlerbirliği, yeni hocasıyla çıktığı ilk maçta istediğini alamadı. Kırmızı-siyahlılar, deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup olarak sahadan puansız ayrıldı.


MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

BİRAZDAN...

 


  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
5 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
6 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
7 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
10 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
11 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
